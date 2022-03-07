07 Mar 2022 - 17:07- Siyaset G: 07 Mar 2022 - 17:09

BBP Çayırova'da kongre tamam

BBP Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Necmettin Şah Ayyıldız ilçe başkanı seçildi
BBP Çayırova'da kongre tamam mask

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çayırova'da gerçekleştirilen kongrede tek aday olan Necmettin Şah Ayyıldız ilçe başkanı seçildi. Kongreye yoğun bir katılım gerçekleştiren partililer, il yönetimi, ilçe başkanlarıyla birlikte siyasi partilerin temsilcileri ve STK başkanları hazır bulundu. Kongreden önce ilçe binasını dualarla açan partililer kongrenin gerçekleştirildiği salona kadar yürüdü. Kongrede tek aday olan Necmettin Şah Ayyıldız ilçe başkanı seçildi.

07 Mar 2022 - 17:07 - Siyaset

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