“Seçim beyannamemizin yüzde 78’ini tamamladık” 

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede devam eden ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi. Körfez Belediyesi Teknik Hizmetler Binası’nda yapılan değerlendirme toplantısına; Başkan Söğüt’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Dursun Bayramoğlu katılım sağladı. Başkan Söğüt, toplantı öncesinde Fen İşleri ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü personeli de sohbet etti.

YENİ ESERLER-PROJELER

Hayata geçirilecek projelerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Başkan Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemizde 3 yılda 93 eseri hizmete aldık, 48 eser ve hizmetimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beyannamemizin gerçekleşme oranı şu an yüzde 78. Beyannamemizde yer almamasına rağmen de ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 30 projemizi de tamamladık.

GÜZEL ESERLER BIRAKMAK

Biz, Körfezimizi çok seviyoruz diyerek yola çıktık ve hamdolsun yaptığımız çalışmalarla sevgimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. Söz verdiğimiz projeleri hayata geçirerek, uzun yıllar hayırla yad edilecek kalıcı ve güzel eserler bırakmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Söğüt daha sonra projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.