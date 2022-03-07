AKP Çayırova’da mahalle başkanları gerekçesiz görevden alındı

AKP Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, ilçenin en büyük mahallelerinden Atatürk ve Yenimahalle’de başkanları görevden aldı. Görevden alınan Atatürk Mahalle Başkanı Fikret Torun ile Yeni Mahalle Başkanı Yusuf Terzi “Önemli olan dava. Durmak yok, yola devam” dedi. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden yapılan görevden almalar parti içinde muhalif sesleri yükseltti. Mahallelerinde hasta ve taziye ziyaretleri, yangın eğitimleri, yaşlılara ve engellilere yönelik etkinlikler gibi birçok sosyal proje yapan, asker eğlenceleri, düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlara dahil olan ve mahalleli için kurumlarla özel indirim anlaşmaları yapan mahalle başkanlarının sessiz sedasız görevden alınmaları tepkiyle karşılandı.

İL YÖNETİMİNİ AÇIKLAMA İSTEDİ

Günay’ın yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayı planladığı, temayül yoklamasında Torun ve Terzi’nin kendisini desteklemeyeceği, parti içi muhalif duruşları nedeniyle ilçenin en aktif iki mahalle başkanının görevden alındıkları iddia edildi. Çayırova’da yaşanan gerekçesiz görevden almalarla ilgili il yönetiminin, Günay’dan açıklama istediği ifade edildi. Görevden alınan mahalle başkanlarından Terzi “2017 yılından bu yana büyük aşk ve gururla yürütmüş olduğum Ak Parti Yenimahalle başkanlığından ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonra da Ak Parti’nin neferi olarak çalışmaya devam edeceğim. Kişiler, isimler gelir geçer. Önemli olan bir davaya gönül vermek, ona karşılıksız hizmet etmektir. Durmak yok, yola devam” dedi.