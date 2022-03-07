07 Mar 2022 - 17:10- Gündem G: 07 Mar 2022 - 17:21

İzmit’in genç perileri Tekirdağ’a doğru yola çıktı

İzmit Belediyespor Kulübü U18 Kadın Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonası için bugün Tekirdağ’a doğru yola çıktı
İzmit’in genç perileri Tekirdağ’a doğru yola çıktı mask

Geleceğin mili sporcularına ev sahipliği yapan İzmit Belediyespor Kulübü’nün U18 Kadın Basketbol Takımı, yeni zaferler için bugün Tekirdağ’a doğru yola çıktı. 8-12 Mart tarihleri arasında Tekirdağ’da düzenlenecek olan Marmara Bölge Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor ile birlikte toplam 15 takım, turnuvayı ilk 4 sırada tamamlayarak Anadolu Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmek için mücadele edecek. 

KAFİLEDE 12 SPORCU YER ALDI 

Kıran kırana geçmesi beklenen Marmara Bölge Şampiyonası’nda oynanacak maçlar için Tekirdağ’a hareket eden İzmit Belediyespor kafilesinde yönetici Fikri Kavak, antrenör Cengiz Kahraman ve 12 sporcu bulunuyor. İzmit ekibinin kadrosunda ise şu isimler yer aldı; Miray Önav, Esmanur Engin, Ebru Kurtuluş, Nehir Ulufer, Yağmur Varol, Ezel Köseoğlu, Zeynep Fındık, Ayşe Yetik, Damla Büyükada, Rüya Cengiz, Aydanur Altıntaş ve Yasemin Taşgın.
# Kadın

07 Mar 2022 - 17:10 - Gündem

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