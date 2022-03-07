07 Mar 2022 - 17:20- Gündem G: 07 Mar 2022 - 17:22

Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Özel Atakent Hastanesi'ni tercih etti
Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Özel Atakent Hastanesi'ni tercih etti mask

Özel Atakent Cihan Hastanesi'nin çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sosyal sorumluluk bilinci altında gerçekleştirdiği indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri ağı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Özel Atakent Cihan Hastanesi ve Kocaeli Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası arasında İndirimli Sağlık Hizmeti Sözleşmesi imzalandı. Protokol gereği, Sendika Üyeleri ve birinci derece yakınları çeşitli branşlarda geniş bir yelpazede sunulan sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecek.

Kocaeli Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Vehbi Keskin, imzalanan sözleşmeden son derece memnun olduklarını belirterek yetkilere teşekkürlerini iletti. Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm değerli bir kurumla sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti.

07 Mar 2022 - 17:20 - Gündem

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