Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Özel Atakent Hastanesi'ni tercih etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi'nin çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile sosyal sorumluluk bilinci altında gerçekleştirdiği indirimli sağlık hizmeti sözleşmeleri ağı genişleyerek devam ediyor. Bu kapsamda Özel Atakent Cihan Hastanesi ve Kocaeli Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası arasında İndirimli Sağlık Hizmeti Sözleşmesi imzalandı. Protokol gereği, Sendika Üyeleri ve birinci derece yakınları çeşitli branşlarda geniş bir yelpazede sunulan sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabilecek.
Kocaeli Aile Sosyal Hizmet ve Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Vehbi Keskin, imzalanan sözleşmeden son derece memnun olduklarını belirterek yetkilere teşekkürlerini iletti. Özel Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm değerli bir kurumla sözleşme imzalamaktan memnun olduklarını belirterek kendilerini tercih ettikleri için teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.