İYİ Parti’de istifa eden başkan yeniden başkan olarak atandı!

İYİ Parti Başiskele İlçe Teşkilatı’nda yaşanan istifaların ardından İlçe Başkanı Ayşe Sönmez Rüzgar görevinden istifa ettiğini il başkanlığı duyurmuştu. Rüzgar, söz konusu istifası ile ilgili, “İl başkanımla yaptığımız istişareler sonucunda ve Başiskele’de daha güçlü bir kadroyla daha büyük başarılara imza atılacağına olan inancım ile yürütmekte olduğum ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığımı belirtmek isterim. Bu değişimin ilçemiz, ilimiz ve genel merkezimiz için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerine yer vermişti.

“AYŞE RÜZGAR BAŞKANIMIZLA DEVAM EDİYORUZ”

Bugün, söz konusu istifa ve atama ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. İstifa eden Rüzgar, yeniden ilçe başkanlığına atandı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız konuyla ilgili, “İYİ Parti Kocaeli teşkilatı olarak seçim öncesi çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe teşkilatlarımızda yeni yapılanma sürecini başlatmıştık. Başiskele ilçe başkanımız bu kapsamda istifasını sunmuştu. Ayşe Rüzgar başkanımız kısa sürede yeni ilçe yönetimini oluşturdu. Başiskelemiz’de yenilenen ve güçlenen kadrosuyla Ayşe Rüzgar başkanımızla devam ediyoruz. Partimize ve Başiskele'mize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.