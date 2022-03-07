07 Mar 2022 - 22:25- Gündem G: 07 Mar 2022 - 22:27

Vaka sayısında düne göre arttı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Mart 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Vaka sayısında düne göre arttı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Mart verilerine göre, 371 bin 684 test yapıldı. Son 24 saatte, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi. Bugün 68 bin 815 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Mart verilerine göre, dün 348 bin 146 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 671 vaka tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetmiş ve 50 bin 241 kişi sağlığına kavuşmuştu.

07 Mar 2022 - 22:25 - Gündem

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