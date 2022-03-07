Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir faaliyet düzenledi. Etkinlik kapsamında 10 ilçede yaşayan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaretlerde kadınlara hem karanfil takdim edildi, hem de aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.