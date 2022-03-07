Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında özel bir faaliyet düzenledi. Etkinlik kapsamında 10 ilçede yaşayan kadınlar ziyaret edildi. Ziyaretlerde kadınlara hem karanfil takdim edildi, hem de aile içi ve kadına şiddetle mücadele konularında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.
07 Mar 2022 - 22:29- Gündem Güncelleme: 07 Mar 2022 - 22:31
Jandarma ekipleri kadınlara karanfil takdim etti
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara karanfil takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.