07 Mar 2022 - 22:31- Siyaset

Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın ekonomik politikalarını eleştirerek, "Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu! Kur korumalı mevduatla, belli bir kesime katmerli faiz veriyorsunuz. Zamların altında ezilen çiftçiyi neden korumuyorsunuz?" diye sordu.