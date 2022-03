Kocaeli’de en az 89 kadın öldürüldü, 147 kadının ölüm nedeni ‘intihar’ olarak yansıdı

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da bir diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Yıllardır çeşitli açıklamalarla kadına yönelik şiddetle etkin mücadele edilmediğini belirten kadınlar, kadına yönelik şiddetin politik olduğunu söylüyor. İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına da tepki gösteren kadınların artık dile getirdiği bir cümle var: “Her gün vahşice katlediliyoruz.”

EN AZ 89 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, 147 KADIN ÖLÜMÜ İNTİHAR OLARAK YANSIDI

Kadınlar Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadincinayetleri.org, TÜİK ve basında yer alan haberlerden derlenen verilere göre Kocaeli’de 2010 yılından bugüne kadar en az 89 kadın öldürüldü. Cinayetlerin çoğunluğunun bahanesi ‘boşanma isteği/ayrılma isteği’ olduğu belirtilirken en az 147 kadın ölümünün nedeninin intihar olduğu öne sürüldü. Basında yer alan verilere göre Türkiye’de 2010-2020 yılları arasında en az 2 bin 500 kadın cinayeti işlendi.

26-40 YAŞ ARALIĞINDA 28 KADIN CİNAYETİ

Medyaya Yansıyan Kadın Cinayetleri Haritalamasına göre Kocaeli’de 2010 yılından 2019 yılına kadar en az 71 kadın öldürüldü. Öldürülen kadınlardan 2’si 0-12 yaş aralığında, 5’i 13-18 yaş aralığında, 12’si 19-25 yaş aralığında, 28’i 26-40 yaş aralığında, 18’si 41-55 yaş aralığında 2’si 56-70 yaş aralığında, 2’si ise 71 yaş ve üstü olduğu tespit edildi. 2 kadının ise yaş verilerine yansımadı. Basında yer alan haberlere göre 2020 yılında Kocaeli’de en az 7, 2021 yılında 9, 2022 yılı ilk üç ayında ise Kocaeli’de en az 2 kadın öldürüldü.

CİNAYET BAHANESİ: BOŞANMA/AYRILMA İSTEĞİ

Medyaya Yansıyan Kadın Cinayetleri Haritalaması verilerinden elde edilen bilgilere göre cinayet bahanelerinin büyük çoğunluğu ‘boşanma isteği’ olduğu belirtilirken, ikinci olarak ‘aldatılma şüphesi’ izledi. Cinayetlerin büyük çoğunluğunun evde gerçekleştirildiği tespit edilirken ikinci olarak kamuya açık alanda gerçekleştiği tespit edildi. Kocaeli’de 2010-2019 yılları arasında en çok kadın cinayeti İzmit’te gerçekleşirken ikinci olarak Gebze, üçüncü olarak ise Gölcük ilçelerinde kadınlar öldürüldü.

KOCAELİ’DE İNTİHAR ORANLARINDA ARTIŞ

Kocaeli’de kadın intihar oranlarında da artış yaşandı. 2009-2019 TÜİK verilerine göre toplam 135 kadın intihar etti. 2009’da 8, 2010’da 9, 2011’de 6, 2012’de 9, 2013’te 15, 2014’te 9, 2015’te 10, 2016’da 22, 2017’de 15, 2018’de 17, 2019’da ise 15 kadının intihar ederek hayatını kaybettiği duyuruldu. Basında yer alan haberlere göre 2020 yılında en az 6 kadın, 2021 yılında ise en az 6 kadının intihar ederek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

6284 SAYILI KANUNDA 86 BİN 554 KORUMA KARARI REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açılan davalarda artış meydana geldi. 2012 yılında 40 bin 28 dava açılırken 31 bin 38 dava kabul edildi; 6 bin 246 dava reddedildi. 2020 yılında açılan dava sayısı 116 bin 515, kabul edilen dava sayısı 93 bin 44 reddedilen ise 13 bin 358 oldu. 2012-2020 yılları arasında 6284 sayılı Koruma Kararına dair toplamda 835 bin 126 dava açılırken 690 bin 974 dava kabul edildi; 86 bin 554 koruma kararı ise reddedildi.

BOŞANMA SAYILARINDA CİDDİ ARTIŞ

TÜİK tarafından evlenme sayısı ile akraba evliliği oranı verilerine kapsamında Kocaeli’de 2010 yılında evlenme sayısı 11 bin 745 olurken bu evliliklerin 453’ünün (3.9) akraba evliliği 2011’de 12 bin 156 evlenmede 407 (3.3), 2012’de 12 bin 563 evlenmede 415 (3.3), 2013’te 12 bin 840 evlenmede 405 (3.2), 2014’te 13 bin 156 evlenmede 379 (2.9), 2015’te 13 bin 716 evlenmede 415 (3.0), 2016’da 14 bin 142 evlenmede 388 (2.7), 2017’de 13 bin 211 evlenmede 334 (2.5), 2018’de 12 bin 940 evlenmede 342 (2.6), 2019’da 12 bin 504 evlenmede 310 (2.5), 2020’de 11 bin 291 evlenmede 222 (2.0), 2021’de 13 bin 94 evlenmede 311 (2.4) akraba evliliği meydana geldi. Ayrıca Kocaeli’de kadınlar için ilk evlenme yaşı 2001 yılında 22.7 iken 2021 yılında 25.7’ye yükseldi. Boşanmaların da paylaşıldığı TÜİK verilerine göre 2001 yılında Kocaeli’de boşanma sayısı 1431 iken 2021 yılında bu sayı 4 bin 651’e çıktı.

“EŞİT, ÖZGÜR YAŞAMI BİZ KURACAĞIZ”

Kocaeli Kadın Platformu’ndan Elif Sinem Arıkan, 8 Mart ile ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Biz Kocaeli Kadın Platformu olarak bu yıl da her yıl olduğu gibi dayanışmamızdan aldığımız güçle 8 Mart’ı karşılıyoruz. Bir yandan her gün öldürülürken bir yandan da mücadeleyle elde ettiğimiz kazanımlarımız elimizden alınmaya çalışıyor; İstanbul Sözleşmesi’ni feshi kararın veriliyor, 6’ncı Yargı Paketi ile nafaka hakkımıza göz dikiliyor. Ancak tüm bu ataerkil baskıya karşı yıllardır süren kadın mücadelesi; fabrika önlerindeki direnişlerden yükselen kadınların sesinde, ‘ölmek istemiyoruz, eşit özgür yaşamı istiyoruz, alacağız’ diyerek yaşamın her alanında bedeni emeği kimliğine sahip çıkan kadınlarla büyüyor, büyütecek. ‘Ben, sen, biz birbirimizin çaresiyiz’ diyerek tüm kadınları 8 Mart’ta 18.30’da Belediye İşhanı önünde buluşmaya için çağırıyoruz. Biliyoruz ki dayanışmamız yaşatır. Biliyoruz ki eşit, özgür yaşamı biz kuracağız” dedi.

“TEMEL İHTİYACIMIZA ZAMLAR YAĞIYOR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Tuana Gençer, “Bu sene 8 Mart’ı, derinleşen ekonomik kriz ile kabaran faturalar ile karşılıyoruz. Bu krizde eve ek gelir götüren diye görüldüğümüz için işten atılanlarımız, eş değer işe eşit ücret alamayanlarımız çok. Her temel ihtiyacımıza zamlar yağıyor. Ped, tampon gibi temel ihtiyaçlarımız bu yüzyılda hala lüks tüketim sayılıyor. Tüm bunların üzerine 3 kuruşluk nafaka hakkımızı gasp etmeyi konuşuyorlar. Siyasal iktidar kadınların kazanılmış haklarına el uzatmadan önce bu ülkedeki yoksulluğu durdursun. Kadın düşmanı politikalar üretenler İstanbul Sözleşmesi’ni fesih ettiler. Sözleşmeden tek bir kişinin kararı ile çıkmak anayasaya aykırıdır diye her zaman söyledik. Geçtiğimiz gün Danıştay Başsavcılığı karar hukuksuzdur dedi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından kararın geri çekilmesini istedi. Bu 8 Mart’ta da İstanbul Sözleşmesi’nden ve kazanılmış haklarımızın vazgeçmiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“HİÇBİR KADIN ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEK”

“Bu mücadele hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek” diyen Gençer, “Şüpheli kadın ölümleri her geçen gün artıyor. Evde bir erkek varken şüpheli şekilde yüksekten düşenlerimiz çok. Failler, etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmemesinden cesaret alıyor ve kadın cinayetlerini gizleyebileceklerini sanıyor. Bu gidişatı değiştirmek için umudumuz var. Umudumuz tüm bunlara rağmen eşit ve özgür yaşamak için kararlarından vazgeçmeyen, meydanları dolduran kadınlarda. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, örgütlü mücadelesiyle bu gidişatı değiştirmek için ülkenin dört bir yanında, adliyelerde, meydanlarda mücadele etmeye devam edecek. “Yoksulluğun pençesinde şiddetin gölgesinde yaşamayacağız” diyen bütün kadınlarla 8 Mart Salı günü saat 18.30’da Cumhuriyet Parkı’nda buluşalım. Bu mücadele hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek” ifadelerine yer verdi.

“ŞİDDET, HER BOYUTUYLA ARTIYOR”

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Selda Arslan, “2022’nin 8 Mart’ını kadınlar ağır bir ekonomik kriz ve tüm dünyayı etkileyecek bir savaş durumuyla karşılıyor. Kadınlar özellikle pandemi döneminde ağırlaşan ekonomik koşulların iktidarın yeni ekonomik program ile birlikte katmerlendiği bir süreçte yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı yaşam mücadelesi veriyor. Bir taraftan da kaçınılmaz olarak şiddet her boyutuyla artıyor. Kadınlar tasarlanmış cinayetler kurban ediliyor, kolluk güçleri kadınları korumuyor, yargı ödül gibi cezalarla katilleri ve şiddet faillerini cesaretlendiriyor. Tüm bu yoksulluk ve şiddet sarmalı yetmezmiş gibi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve NATO’nun bölgedeki yayılmacı politikaları yüz binlerce kadının ve çocuğun yerinden olmasına neden olurken; yönetenler tarafından da içinde bulunduğumuz durumun gerekçesi olarak gösteriliyor. Bu 8 Mart’ta hem dünyada ve Türkiye’de, hem de bulunduğumuz her yerde savaşa, yoksulluğa ve şiddete karşı alanlarda olacağız. Biliyoruz ki eşit, özgür, şiddetsiz, insanca bir yaşamı birlikte kazanacağız, kadınlar kazanacak” dedi.