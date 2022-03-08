Seka Doğanspor Süper Amatör Lig’de! “6-5”

1. Amatör Play-Off maçında Seka Doğanspor, Körfez Esentepe Stadı’nda karşılaştığı Çerkeşlispor’u penaltılar sonucu 6-5 mağlup etti ve adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Bu şampiyonluk, Seka Doğanspor açısından inanılmaz bir hikayeyi de içinde barındırdı. İşte detaylar.

MÜTHİŞ MÜCADELE

1. Amatör Lig B Grubu’nda normal sezonu 29 puanla üçüncü sırada tamamlayan Seka Doğanspor ile D Grubu’nu 44 puanla ikinci sırada tamamlayan Çerkeşlispor, Play-Off maçı oynamaya hak kazandı. Süper Amatör Lig’e yükselme bileti için iki takım da olağanüstü bir mücadele örneği ortaya koydu. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maç son yılların en tempolu, en zevkli ve en çekişmeli maçlarından birisine sahne oldu.

UZATMALARA GİTTİ

İlk yarıda Seka Doğan yeni transferi Uğur Gegin’in golü ile öne geçti. Maçın başında yine yeni transfer, İhsaniyespor’dan gelen Emirhan sakatlandı ve devre 1-0 sona erdi. İkinci yarı, ilk yarıdaki gibi yüksek tempo ile oynandı. İkinci yarıda Seka Doğan’ın ön liberosu Samet de sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Seka Doğan son düdük için saniyeleri sayarken mücadelenin 90+7. dakikasında Çerkeşli ekibi penaltı kazandı ve penaltıdan skora denge gelince maç uzatmalara gitti.

UĞUR GEGİN VE KALECİ SEZAİ MAÇA DAMGA VURDU

Bu dakikada Seka Doğan sahada 10 kişi kaldı uzatma süresini 1 oyuncu eksik oynamak zorunda kaldı. Çerkeşlispor uzatmaların ilk devresinde 2-1 öne geçti ancak uzatmaların bitimine sadece 3 dakika kala, 117. dakikada Seka Doğan yine Uğur Gegin ile gol buldu ve skora bir kez daha denge geldi. (2-2) Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve maç penaltılara gitti. Kullanılan penaltıların ardından Seka Doğan 1 penaltı kaçırdı ancak takımın 23 yaşındaki yıldız kalecisi Sezai kurtardığı 2 penaltı ile maçın kader adamı oldu.

YOK BÖYLE BİR HİKAYE

Normal süresi 1-1, uzatmaları da 2-2 sona eren maçı penaltıların ardından 6-5 kazanan deneyimli teknik direktör Ahmet Şinasi Aydın’ın çalıştırdığı Seka Doğanspor adını Süper Amatör Lig’e yazdırdı. Maç içinde birçok sıkıntı yaşayan, 2 önemli futbolcusunun sakatlandığı Gölcük ekibinde maçtan önceki son antrenmanda as futbolculardan Hasan Öztürk’ün sağ ayak bileği kırıldı. Yaşanan bu şanssızlığın ardından Teknik Direktör Ahmet Şinasi Aydın maçtan saatler önce Uğur Gegin’i transfer etti ve bu futbolcu da attığı 2 golle Seka Doğan’ın Süper Amatör Lig’e yükselmesinde başrol oynadı.