ODTÜ Geliştirme Vakfı Koordinatörleri Kocaeli Okullarını ziyaret etti

Ülke genelinde 9 farklı ilde bulunan ODTÜ Geliştirme Vakfı'na bağlı okulların ilimizdeki tek temsilcisi olan ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları, bu hafta, bağlı bulundukları merkez koordinatörleri ve sınıf öğretmenliği akademik destek sorumluları tarafından ziyaret edildi. Branşlara göre ziyaretlerde bulunan koordinatörler ilgili oldukları derslere göre, her sınıf düzeyinde derslere girerek gözlem yaptı ve öğretmenler ile paylaşımlarda bulundu.
(Ortaokul ve lise Fen Bilimleri Koordinatörü Mehmet Bilgiç – KYÖV Özel Anadolu Lisesi Müdürü ve Öğretmenleri)
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının eğitim süreçleri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen sene başı ve yarıyıl seminerlerinde titizlikle planlanmaktadır. Planlanan süreçlerin hedeflendiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği okul içinde zümre sorumluları ve yöneticiler, ODTÜ Geliştirme Vakfı çatısı altında merkez okul koordinatörler tarafından gözlemlenmektedir.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Sınıf Öğretmenliği Akademik Destek Sorumluları Emine Attepe ve Seval Ancı, ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları sınıf öğretmenlerini ziyaret etti. Öğretim programları uygulamalarındaki paralelliğin korunması, mesleki paylaşımların yapılması ve öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin devamlılığın sağlanması amacıyla birinci ve ikinci sınıf kademelerini Emine Attepe, üçüncü ve dördüncü sınıf kademelerini Seval Ancı, Fen Bilimleri Koordinatörü Mehmet Bilgiç ise ortaokul ve lise kademelerinde gözlemlerini yaptı. Gözlemlerinin sonucunda öğretmenlere önerilerde bulundular.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.