Fikret Özcan: Oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz

Kocaelispor’un eski antrenörlerinden Fikret Özcan, Keçiören galibiyetini değerlendirdi. Özcan, kalan kritik haftalara oyunun daha da gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

ZOR DEĞİLDİ

Rakibin maçı yavaşlatmak istediğini ve her geçen dakikanın Kocaelispor’un aleyhine işlediğini ifade eden Özcan şu şekilde konuştu: Keçiören maçı mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibimizin bize karşı oynayacağı oyunun bu şekilde olacağını, yani oyunu yavaşlatmak isteyeceğini önceden kestirmek hiç zor değildi.

1 PUAN İÇİN OYNADILAR

Rakibi analiz etmeyen birisi bile Keçiörengücü’nün kontrollü oynayacağını, sadece bir puan üzerinden sahada yer alacağını, gol yemeden geçirecekleri her dakikanın kendi lehlerine olacağını tahmin ettiler. Bu durumun da Kocaelispor’u strese sokacağını ve Kocaelispor’un telaşa düşüp daha fazla risk almak mecburiyetinde kalacağını da yanına eklediler.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Maça iyi başlayan bizdik. İlk 20 dakika oyunun hem hücumda hem de savunmada mutlak hakimi Kocaelispor’du. Bol bol kaleyi yokladık… Kazanman gereken maçlarda golü erken bulamazsan işin her geçen dakika daha da zorlaşır. Ki öyle de oldu… Rakip oyunda dengeyi kurdu, olabildiğince tempoyu düşürdü, vites yükselmeye başladığımız anlarda da oyunu soğutma işini başarı ile yaptı!

ÇİFT ÖN LİBERO İLE BAŞLAMAK…

Bundan kurtulmanın yolu erken gol bulmak ve pas hızını artırmaktır… Çabuk ve hareketli oyun, derinlemesine atılan paslardır, uzaktan şutlardır, oynatmamaya dayalı kurguyla buraya gelmiş takımlara karşı senin de güçlü bir oyun planın ve gücün olmalıdır. Sahamızda mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaya çift ön başlamak çıkmak çok da mantıklı gelmedi. 4 hücumcuna karşın 6 savunmacı… Ve iç sahada…

CESUR OLMAN GEREKİYOR

Senin kazanman gerekiyor ve bunun için de gol atman lazım. Bir de üzerine gelmeyi düşünmeyen bir rakibin varsa daha cesur olman gerekiyor. Zor deplasmanlarda bu tercih yapılabilir lakin içeride, taraftarının önünde oynarken, rakip kim olursa olsun, nasıl oyun oynuyorsa oynasın kendi oyununu rakibe kabul ettirmelisin.

TARAFTAR MUHTEŞEMDİ

Kocaelispor’un iç sahadaki en güçlü yönlerinden birisi de taraftarıdır. İkili arasında müthiş bir uyum vardı. Buradan şunu açık net söyleyebilirim ki Kocaelispor’un taraftarı istesin, bu takımın iç sahada kimse bileğini bükemez. Oyunumuzda iyileşmeler var lakin yeterli mi? Hayır… Oyunumuzu geliştirmeye devam etmeliyiz. Daha kompakt oynayabilmeliyiz, takımın boyunu daha da kısaltabilmeliyiz.

İLETİŞİM

Hücumdan savunmaya geçişlerde daha hızlı olmalıyız. Takım savunmasını, adı üzerinde takımca yapmalıyız. Önde baskı yapacaksak bunu 1-2 kişiyle değil birlikte yapabilmeliyiz. Kazanmak için çift forvet oynamamız gereken maçlarda bunu cesurca oynayabilmeliyiz.

Maç içinde B,C planlarınız da olmalı…Kadro rekabeti önemlidir fakat kadro istikrarı daha değerlidir… Kadro istikrarı saha içindeki uyumu da saha içi iletişimi de geliştirir, rotasyon ise saha içi iletişimi olumsuz etkiler.

O KADRO VAR

Kalan maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılabilmenin yolu kadro istikrarından geçer. Futbolcular birbirleriyle ne kadar çok oynarsa o kadar çok birbirlerini tanırlar, ezberlerler. Saha içinde bir birlerini ezberleyen oyuncularının uyumu ve iletişimi oyuna da olumlu yansıyacaktır. Kısacası oyunu geliştirmek istiyorsak kadro ile çok oynanmaması gerekiyor. Gençlerbirliği maçı da zor geçecek. Temposunu bulduysa Dino’nun bu maçta sahaya 11’de çıkması gerekir.