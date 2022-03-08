Derince’nin rakibi Gümüşhane

Son maçında hakem faciasına maruz kalan Orduspor 1967’ye deplasmanda 2-0 yenilmekten kurtulamayan Belediye Derincespor çarşamba mesaisinde Gümüşhanespor’u konuk ediyor. Derince Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak ve mücadeleyi Adana’dan 27 yaşındaki Halil Erdoğan yönetecek. Erdoğan iki takımın da ilk maçına çıkacak.
EKSİK YOK
Bu sezon oynadığı 25 maçta 38 puan toplayan ve Play-Off mücadelesi veren sarı lacivertliler, 29 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan ve son 10 maçında sadece ligden düşen Ceyhan’ı mağlup edebilen rakibini devirip ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor. Bertuğ’un ve Kaptan Efe’nin hafif sakatlıkları dışında her hangi bir sorunu olmayan Derince’deki tek handikap kötü saha zemini. Sarı lacivertliler sezon sonuna kadar bu kabus ile baş etmek zorunda.
MURAT PARLAK: KAZANMAK İSTİYORUZ
Takımın başarılı teknik direktörü Murat Parlak kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi ve “Hedefi olan iki takımın mücadelesi olacak. Biz Play-Off, rakibimiz ise düşmemek için mücadele ediyor. Gümüşhane’yi Fethiye maçında izlemiş ve beğenmiştim. Sezonun kırılma maçlarına girdik ve her maç final niteliği taşıyor. Mutlak kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da Ceyhan’a gideceğiz. Bu maçlardan çıkaracağımız 6 puan kartları yeniden karmamıza neden olacak. Takıma inanıyor ve güveniyorum. Onlar bu işi başaracak” ifadelerine yer verdi.
3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Erokspor
25
16
6
3
50
22
54
2.
Fethiyespor
25
17
2
6
49
23
53
3.
Orduspor
25
14
5
6
46
25
47
4.
İçel İY
25
11
12
2
25
16
45
5.
Ofspor
25
12
8
5
41
30
44
6.
Kırıkkale
25
12
7
6
34
15
43
7.
B.DERİNCE
25
9
11
5
30
16
38
8.
Tepecikspor
25
9
8
8
36
30
35
9.
Karaköprü
25
8
10
7
35
26
34
10.
Ağrı 1970
25
10
4
11
31
29
34
11.
Edirnespor
25
9
6
10
36
28
33
12.
Çankaya
25
9
6
10
31
32
33
13.
Karşıyaka
25
6
12
7
35
25
30
14.
Gümüşhane
25
6
11
8
27
24
29
15.
Modafen
25
6
9
10
29
33
27
16.
Mardin
25
6
8
11
25
33
26
17.
Ceyhanspor
25
0
4
21
8
84
4
18.
Karabükspor
25
0
1
24
7
84
1
BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00
BEL. DERİNCE
Gümüşhane
Fethiyespor
Ceyhanspor
Kırıkkale
Orduspor
Erokspor
Karabükspor
Karşıyaka
Tepecikspor
İçel İY
Ofspor
Modafen
Çankaya
Mardin
Edirnespor
Ağrı 1970
Karaköprü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.