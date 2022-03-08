Derince’nin rakibi Gümüşhane

Son maçında hakem faciasına maruz kalan Orduspor 1967’ye deplasmanda 2-0 yenilmekten kurtulamayan Belediye Derincespor çarşamba mesaisinde Gümüşhanespor’u konuk ediyor. Derince Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak ve mücadeleyi Adana’dan 27 yaşındaki Halil Erdoğan yönetecek. Erdoğan iki takımın da ilk maçına çıkacak.

EKSİK YOK

Bu sezon oynadığı 25 maçta 38 puan toplayan ve Play-Off mücadelesi veren sarı lacivertliler, 29 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde yer alan ve son 10 maçında sadece ligden düşen Ceyhan’ı mağlup edebilen rakibini devirip ilk 5 iddiasını sürdürmek istiyor. Bertuğ’un ve Kaptan Efe’nin hafif sakatlıkları dışında her hangi bir sorunu olmayan Derince’deki tek handikap kötü saha zemini. Sarı lacivertliler sezon sonuna kadar bu kabus ile baş etmek zorunda.

MURAT PARLAK: KAZANMAK İSTİYORUZ

Takımın başarılı teknik direktörü Murat Parlak kritik bir maça çıkacaklarının altını çizdi ve “Hedefi olan iki takımın mücadelesi olacak. Biz Play-Off, rakibimiz ise düşmemek için mücadele ediyor. Gümüşhane’yi Fethiye maçında izlemiş ve beğenmiştim. Sezonun kırılma maçlarına girdik ve her maç final niteliği taşıyor. Mutlak kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da Ceyhan’a gideceğiz. Bu maçlardan çıkaracağımız 6 puan kartları yeniden karmamıza neden olacak. Takıma inanıyor ve güveniyorum. Onlar bu işi başaracak” ifadelerine yer verdi.

3. LİG 3. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Erokspor

25

16

6

3

50

22

54

2.

Fethiyespor

25

17

2

6

49

23

53

3.

Orduspor

25

14

5

6

46

25

47

4.

İçel İY

25

11

12

2

25

16

45

5.

Ofspor

25

12

8

5

41

30

44

6.

Kırıkkale

25

12

7

6

34

15

43

7.

B.DERİNCE

25

9

11

5

30

16

38

8.

Tepecikspor

25

9

8

8

36

30

35

9.

Karaköprü

25

8

10

7

35

26

34

10.

Ağrı 1970

25

10

4

11

31

29

34

11.

Edirnespor

25

9

6

10

36

28

33

12.

Çankaya

25

9

6

10

31

32

33

13.

Karşıyaka

25

6

12

7

35

25

30

14.

Gümüşhane

25

6

11

8

27

24

29

15.

Modafen

25

6

9

10

29

33

27

16.

Mardin

25

6

8

11

25

33

26

17.

Ceyhanspor

25

0

4

21

8

84

4

18.

Karabükspor

25

0

1

24

7

84

1



BUGÜNÜN PROGRAMI – 14.00

BEL. DERİNCE

Gümüşhane

Fethiyespor

Ceyhanspor

Kırıkkale

Orduspor

Erokspor

Karabükspor

Karşıyaka

Tepecikspor

İçel İY

Ofspor

Modafen

Çankaya

Mardin

Edirnespor

Ağrı 1970

Karaköprü

