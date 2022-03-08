KSMMMO Adayı Çakır kadın meslektaşları ile bir araya geldi

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Seçimi 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Mustafa Taşpınar’ın yeniden aday olmadığı seçimde, Diyalog grubundan Özcan Çakır oda başkanlığı için çalışmalara başladı. Adaylık açıklamasını daha sonra geniş bir organizasyonla gerçekleştirecek olan Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle kadın meslektaşlarıyla bir araya geldi. Otel Asya’da gerçekleşen buluşmada, Çakır kadının önemine vurgu yaparak odada kadınlar için yapılacak çalışmalara destek vereceğini açıkladı.

“EKONOMİYE BÜYÜK BİR KATKI SUNUYORUZ”

Toplantıda ilk konuşmayı Kadınlar adında Oda üyesi Tuğçe Çelenk gerçekleştirdi. Çelen konuşmasında, “Erk zihniyetin ayuka çıktığı bu günlerde böylesine bir günde sizlerle birlikte olmak çok önemli. İstanbul sözleşmesinin fesh edilmesinden sonra bir olup sesimizi güçlendirmek zorundayız. Ekonomik yadsınamaz zeminin oluşturduğu mesleğimizde ciddi oranda kadın istihdama sahibiz. Kadın erkek eşitlikçi yönetim anlayışı artık söylem değil yaşam tarzı oldu. Büyük bir kısmını kadınların oluşturduğu meslekte söz sahibi olmalıyız. Ekonomiye büyük bir katkı sunuyoruz. Biz biriz birlikte güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAKTADIR”

Daha sonra kürsüye çıkan Diyalog Grubunun Başkan Adayı Özcan Çakır kadın meslektaşlarına seslendi. Meslek yetkisi almış ve özveri ile çalışan kadın meslektaşları ile birlikte olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Çakır, “Tarih boyunca kadın ve erkeklere çeşitli roller yüklenmiştir. Kadınlar iş ve siyaset dünyasında yeterince yer alamamıştır. Bu süreci hızlandırmak ve kadınlar temsil ve katılımını arttırmaktır. Geçmiş ve şimdiki zamanlara baktığımızda kadınlar bakanlık, başbakanlık ve belediye başkanlığı gibi görevlere gelmiştir. Bunun arkasında ulu önderimizin eşitlikçi tutumu var. Kadınlar görevini en iyi şekilde yapmaktadır. Kadınların her alanda olması ve mücadele etmesi toplum ve şahsım adına çok önemlidir. Şahsım adına elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kadına yönelik şiddette yasal düzenlemenin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar gününüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.