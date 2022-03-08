Bizim gençler Eyüpspor’u konuk ediyor

Pazar günü Beşiktaş karşısında oynadığı müthiş futbolu puanla süslemeyen Kocaelispor Elit U-17 takımı erteleme maçında Eyüpspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadele bugün saat 14.30’da başlayacak. Kocaelispor 17 takımı 13 maçta topladığı 26 puanla üçüncü, Eyüpspor ise 14 maçta topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil siyahlılarda Beşiktaş maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Bedirhan Yıldız dışında eksik bulunmuyor. Bu maçta önce Kocaelispor U-16 takımı da erteleme maçında Eyüpspor’u Vinsan’da ağırlayacak. 16’lar 13 maçta 13 puanla beşinci, Eyüpspor ise 25 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.BEŞİKTAŞ.

16

11

2

3

48

19

35

2.EYÜPSPOR

14

10

1

3

33

20

31

3.KOCAELİSPOR

13

8

2

3

24

20

26

4. KARAGÜMRÜK

16

6

6

4

21

21

24

5. BAŞAKŞEHİR

13

5

3

5

16

12

18

6.TUZLASPOR

14

1

2

11

12

37

5

7.İSTANBUL

16

0

4

12

13

38

4



ELİT U-16 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.BEŞİKTAŞ.

16

13

3

0

42

9

42

2.EYÜPSPOR

14

7

4

3

20

15

25

3. KARAGÜMRÜK

16

4

7

5

20

19

19

4.İSTANBULSPOR.

16

5

3

8

15

23

18

5. BAŞAKŞEHİR

13

3

5

5

17

20

14

6.KOCAELİSPOR

13

3

4

6

14

22

13

7.TUZLASPOR

14

2

2

10

8

28

8

