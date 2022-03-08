08 Mar 2022 - 11:47- Gündem G: 08 Mar 2022 - 11:48

Bizim gençler Eyüpspor’u konuk ediyor
Bizim gençler Eyüpspor’u konuk ediyor mask

Pazar günü Beşiktaş karşısında oynadığı müthiş futbolu puanla süslemeyen Kocaelispor Elit U-17 takımı erteleme maçında Eyüpspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadele bugün saat 14.30’da başlayacak. Kocaelispor 17 takımı 13 maçta topladığı 26 puanla üçüncü, Eyüpspor ise 14 maçta topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil siyahlılarda Beşiktaş maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Bedirhan Yıldız dışında eksik bulunmuyor. Bu maçta önce Kocaelispor U-16 takımı da erteleme maçında Eyüpspor’u Vinsan’da ağırlayacak. 16’lar 13 maçta 13 puanla beşinci, Eyüpspor ise 25 puan ile ikinci sırada yer alıyor.

 

ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU

 TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.BEŞİKTAŞ.
16
11
2
3
48
19
35
2.EYÜPSPOR
14
10
1
3
33
20
31
3.KOCAELİSPOR
13
8
2
3
24
20
26
4. KARAGÜMRÜK
16
6
6
4
21
21
24
5. BAŞAKŞEHİR
13
5
3
5
16
12
18
6.TUZLASPOR
14
1
2
11
12
37
5
7.İSTANBUL
16
0
4
12
13
38
4
 

ELİT U-16 2. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.BEŞİKTAŞ.
16
13
3
0
42
9
42
2.EYÜPSPOR
14
7
4
3
20
15
25
3. KARAGÜMRÜK
16
4
7
5
20
19
19
4.İSTANBULSPOR.
16
5
3
8
15
23
18
5. BAŞAKŞEHİR
13
3
5
5
17
20
14
6.KOCAELİSPOR
13
3
4
6
14
22
13
7.TUZLASPOR
14
2
2
10
8
28
8
 

08 Mar 2022 - 11:47 - Gündem

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