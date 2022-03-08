Bizim gençler Eyüpspor’u konuk ediyor

Pazar günü Beşiktaş karşısında oynadığı müthiş futbolu puanla süslemeyen Kocaelispor Elit U-17 takımı erteleme maçında Eyüpspor’u konuk edecek. Vinsan Tesisleri’ndeki mücadele bugün saat 14.30’da başlayacak. Kocaelispor 17 takımı 13 maçta topladığı 26 puanla üçüncü, Eyüpspor ise 14 maçta topladığı 31 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeşil siyahlılarda Beşiktaş maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Bedirhan Yıldız dışında eksik bulunmuyor. Bu maçta önce Kocaelispor U-16 takımı da erteleme maçında Eyüpspor’u Vinsan’da ağırlayacak. 16’lar 13 maçta 13 puanla beşinci, Eyüpspor ise 25 puan ile ikinci sırada yer alıyor.
ELİT U-17 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.BEŞİKTAŞ.
16
11
2
3
48
19
35
2.EYÜPSPOR
14
10
1
3
33
20
31
3.KOCAELİSPOR
13
8
2
3
24
20
26
4. KARAGÜMRÜK
16
6
6
4
21
21
24
5. BAŞAKŞEHİR
13
5
3
5
16
12
18
6.TUZLASPOR
14
1
2
11
12
37
5
7.İSTANBUL
16
0
4
12
13
38
4
ELİT U-16 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.BEŞİKTAŞ.
16
13
3
0
42
9
42
2.EYÜPSPOR
14
7
4
3
20
15
25
3. KARAGÜMRÜK
16
4
7
5
20
19
19
4.İSTANBULSPOR.
16
5
3
8
15
23
18
5. BAŞAKŞEHİR
13
3
5
5
17
20
14
6.KOCAELİSPOR
13
3
4
6
14
22
13
7.TUZLASPOR
14
2
2
10
8
28
8
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.