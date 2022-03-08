Kağıtspor, Play-Off hattına yükseldi “73-63”

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor, Antalya Güneşi’ni konuk etti. Özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunu ile rakibini 73-63 mağlup eden Kağıtspor son 7. maçında 6. galibiyetine imza attı. Öte yandan Kağıtspor rakibinden ikili averajı da almış oldu ve toplamdaki 10. galibiyetinin ardından Play-Off hattına yükseldi.

İLK YARI KARŞILIKLI SAYILAR

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğinde Kağıtspor, İbrahim’in üçlükleri ile sayılar üretirken konuk ekip pota altında etkiliydi. İlk 10 dakikayı 23-17 geride kapatan Kağıtspor ikinci çeyrekte Eren Beyaz ve İbrahim ile skor katkısına devam ederken, Dejan ve Kasey, Antalya adına öne çıktı ve Kağıtspor soyunma odasına 38-36 geride girdi.

EREN BEYAZ YIKTI GEÇTİ!

Üçüncü çeyrekte ise Kağıtspor inanılmaz bir savunma ve direnç gösterdi. Üst üste maç oynamalarına rağmen ayakta kalan Murat Yolcu’nun talebeleri bu çeyrekte Antalya’yı sadece 5 sayıda tutarken rakip potaya 20 sayı bıraktı. Özellikle Eren Beyaz, Antalya pota altını domine eden isimdi.

İKİLİ AVERAJ DA KAĞITSPOR’DA

Son çeyreğe 13 sayı farkla üstün giren, İbrahim’in üçlüğü ile farkı 16’ya kadar (59-43) çıkaran Kağıtspor’un maçı rahat koparacağı düşünüldü ancak özellikle Kasey ve Mustafa ile üst üste sayılar bulan Antalya Güneş’i bitime 2 dakika kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. (66-63) Ancak kalan sürede rakibinin daha fazla gelmesine izin vermeyen Kağıtspor mücadeleyi 73-63 kazanmasını bildi. İlk maçı 7 sayı farkla kaybeden Kağıtspor bu maçı 10 sayı ile kazandı ve ikili averajı da eline geçirdi.

İBRAHİM – EREN AŞ’DEN TOPLAM 36 SAYI!

Son 7 maçta 6. galibiyetini elde eden Kağıtspor’da maçın yıldızları iki yerli sporcuydu. 12’de 6 üçlük isabet ile oynayan İbrahim attığı 21 sayı ile Kağıtspor’daki kariyer maçını oynadı. Bu oyuncuya Eren Beyaz 15 sayı ile destek verdi. Maç boyu sıkı savunmaya maruz kalan Corin Henry 12, kritik sayıların sahibi Cihan 9, Mert ve Braddy 5’er, Oğuzhan da 1 sayı attı. Konuk ekipte Kasey’in 21, Dejan’ın da 20 sayısı takımı için yeterli olmadı. Kağıtspor 13 Mart’ta Ormanspor’a konuk olacak.

KAĞITSPOR: 73

ANTALYA GÜNEŞİ: 63

SALON: İzmit ATATÜRK

HAKEMLER: Yücel Çilingir***, Kerem Yılmaz***, Yarkın Keskin***

KAĞITSPOR: İbrahim Yıldırım**** (21), Eren Beyaz **** (15), Corin Henry*** (12), Cihan Amasyalı*** (9), Mert Ulutaş*** (5), Brady Skeens*** (5), Sertan İbrahim Sarı*** (5), Oğuzhan Kızıl*** (1), Beray Taşer***

ANTALYA GÜNEŞİ: Kasey Jamal Hill**** 21, Dejan Borovnjak*** 20, Mustafa Erdoğan*** 11, Yunus Çankaya** 6, Mustafa Baştürk** 3, Kemal Can*, Gökhan Akkoyun* 2, Ferhat, Canberk*, Kağan*

1. Periyot: 17-23

2. Periyot: 36-38

3. Periyot: 56-43

MAÇ SONUCU: 73-63