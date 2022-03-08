Büyükşehir, kadın muhtarlarımızı unutmadı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 12 ilçenin kadın muhtarları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yemek programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığının düzenlediği programda kadın muhtarların bu özel gününü kutlandı. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Numan Balaban, Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral ve farklı ilçelerden gelen 26 kadın muhtar katıldı. Program sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, muhtarlara çeşitli hediyeler takdim etti.

LAPTOP VE YAZICILAR YOLDA

Kadınlar günü özel programına katılan Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, “Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi. Aydınlık, muhtarlara vatandaşlar ile Büyükşehir arasında bir köprü oluşturdukları için teşekkür etti. ‘’Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaçlarınızın farkındayız’’ diyen Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, muhtarların ihtiyacı olan laptop ve yazıcıların tüm muhtarlıklara en yakın zamanda dağıtılacağının haberini verdi.

AYDINLIK: DAHA FAZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Muhtarlar ile daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Aydınlık, “ Darıca Gençlik Merkezimizde kadın muhtarlarımıza özel programlar yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın ortaya koyduğu vizyonla STK’lar, muhtarlarımız, kadın ve aile çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bundan sonra muhtarlarımız ile daha sık bir araya geleceğiz, böylece beraberliğimiz pekişecek, tanışıklığımız artacak. Sosyal ve kültürel programlarda sizleri de misafir edeceğiz” dedi.

SARAL: BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Programa katılan Gölcük Muhtarlar Derneği Başkanı Bilge Saral, “Her gün bizim günümüz diye düşünüyorum. 8 Mart Kadınlar Gününün hepimize kutlu olmasını diliyorum. Her sene olduğu gibi yine bizi bu anlamlı günde bir araya getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. 33 senedir bu mesleğin içinde olarak nereden nereye geldik diyorum. Kocaeli’nin tek kadın muhtarı olarak çıktığım bu yolda, bugün bütün arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum’’ dedi.

‘’TEK KADIN MUHTAR BENDİM’’

Muhtar Saral, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; ‘’Muhtarlığa başladığımda tek kadın muhtar bendim, şimdi kadınların çoğalması beni mutlu ediyor. Sizler rol modellersiniz, sizler rol model oldukça kadınların gücü daha da artacak diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesine ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığına teşekkür ediyorum. Her hafta arayıp bir isteğiniz var mı diye soruyorsunuz. Türkiye’nin bir çok yerinde olmayan imkanları sağlıyorsunuz. Bilgisayarlar, yazıcılar alıyorsunuz. Her imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve şahsınıza bizlerle kurduğu diyaloglarından ötürü herkes adına teşekkür ediyorum.’’