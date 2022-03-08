08 Mar 2022 - 12:29- Gündem G: 08 Mar 2022 - 12:33

Oto korkuluk yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Oto korkuluk yaptırılacak
Oto korkuluk yaptırılacak mask

Kocaeli Kent Genelinde Altıncı Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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08 Mar 2022 - 12:29 - Gündem

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