Murat Yolcu: Değerli bir galibiyetti

Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, 10 sayı farkla kazandıkları Antalya Güneşi maçının ardından basının sorularını yanıtladı. Yolcu yorgun olmalarına rağmen alınan galibiyetin çok değerli olduğunu ifade etti.

GÜZEL BİR MAÇ OLDU

Değerli bir antrenöre karşı kazandıklarını belirten Yolcu şu şekilde konuştu: Son beş maçta dördüncü galibiyetimizdi. Koleji de kendi hatamızdaki toptan verdik. Çok güzel bir maçtı. Çocukların eline sağlık. Beşinci maçın verdiği yorgunluktan dolayı ilk yarı durgunluk oldu. İkinci yarı atak yaptık. Biz beş maçlık seriden geldik. Kurduğumuz düzende Brady skora yeterince katkı veremedi, Eren Beyaz çıktı, Corin olmadı Cihan katkı verdi, İbrahim katkı verdi. Herkesin ellerine sağlık. Çok değerli bir koça karşı kazandık. Aramızda devamlı çok güzel maçlarımız var. Antalya’ya başarılar diliyorum.