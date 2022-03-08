Murat Yolcu: Değerli bir galibiyetti

Kağıtspor Başantrenörü Murat Yolcu, 10 sayı farkla kazandıkları Antalya Güneşi maçının ardından basının sorularını yanıtladı. Yolcu yorgun olmalarına rağmen alınan galibiyetin çok değerli olduğunu ifade etti.
GÜZEL BİR MAÇ OLDU
Değerli bir antrenöre karşı kazandıklarını belirten Yolcu şu şekilde konuştu: Son beş maçta dördüncü galibiyetimizdi. Koleji de kendi hatamızdaki toptan verdik. Çok güzel bir maçtı. Çocukların eline sağlık. Beşinci maçın verdiği yorgunluktan dolayı ilk yarı durgunluk oldu. İkinci yarı atak yaptık. Biz beş maçlık seriden geldik. Kurduğumuz düzende Brady skora yeterince katkı veremedi, Eren Beyaz çıktı, Corin olmadı Cihan katkı verdi, İbrahim katkı verdi. Herkesin ellerine sağlık. Çok değerli bir koça karşı kazandık. Aramızda devamlı çok güzel maçlarımız var. Antalya’ya başarılar diliyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.