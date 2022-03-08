İsmail Fatih Elbaş: Maçı üçüncü periyotta verdik

Antalya Güneşi Başantrenörü İsmail Fatih Elbaş, üçüncü periyottaki etkisiz oyunu nedeni ile maçı Kağıtspor’a teslim ettiklerini ifade etti.

İKİ TAKIM DA İYİ MÜCADELE ETTİ

Zaman zaman doğru hamleleri yaptıklarını ifade eden Elbaş şu Kağıtspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Kağıtspor’u galibiyetinden dolayı tebrik etmek istiyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Galip gelme adına doğru hamleleri doğru zamanda yaptık ama üçüncü periyotta hücum performansımız, hücum anlamındaki aşağı düşüşümüz, müdafaadaki kolay basketleri yeme ve rakibe ivmeyi kazandırma olarak geri döndü.

BECERİ KISMINI HALLETMEMİZ LAZIM

Son periyotta hamle yaptık, yakalamaya çalıştık ama arzu ettiğimiz seviyede olmadı. Bundan sonraki maçlarda ligde kalmayı garantilemek ve sonra da Play-Off’a girmek için doğru işler yapmak istiyoruz. Oyuncularımızın verdiği mücadeleden açıkçası memnunum. Biraz daha beceri kısmını halledebilirsek tekrar maç kazanmaya başlayacağız.