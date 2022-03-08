8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Eğitim Sen Kocaeli Şubesi bugün İzmit Kültür Tepesinde Bulunan Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek anıta çelenk bıraktı. Türk Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Tüysüz, İl ve ilçe yöneticileri Esin Karahan, Süheyla Lüleci ve Sakine Yaman’ın katıldığı çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

“EŞİTLİĞİ ZİHİNLERDE SAĞLAMAK MÜMKÜN OLMADI”

Atatürk Anıtında gerçekleşen çelenk töreni sonrası İl Binasında Türk Eğitim Sen Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Tüysüz Basın açıklaması gerçekleştirdi. Diğer ülkelere oranla ülkemizdeki kadınların durumunun parlak olmadığını ifade eden Tüysüz, “Osmanlı’nın son dönemlerinde ülkemizde de başlayan kadın hareketleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesinde kazanılan seçme ve seçilme hakkıyla çok büyük bir aşama kat etmiş olsa da günümüzde de örneklerini yaşadığımız üzere eşitliği zihinlerde sağlamak mümkün olmadı. Örf ve adetlerimize göre yuvanın gerçek sahibi olan kadın, toplumun en küçük öğesi ailenin de temelini oluşturmakta. Ancak, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumumuzda hak ettiği yeri maalesef henüz kazanamamışlardır” dedi.

“MAALESEF DEVLET BİLE KORUYAMAMAKTADIR”

“Türk kadınına ne oldu da artık dünya genelindeki kadına şiddet istatistiklerinde üst sıralarda yer alıyor?” diye sonra Tüysüz, “Sözlü, fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddete uğrayan kadınlarımıza dair haberler hemen her gün gündemdedir. Bu haberler içimizi kanatmaktadır. Öyle ki istatistiklere göre Türkiye’de 2019 yılından bu yana en az bin 141 kadın öldürülmüştür. Bu korkunç bir rakamdır ve ne yazık ki kadın cinayetlerine, istismarına rağmen alınan tedbirler yeterli değildir. Bu ülke Özgecan Aslan’ı, Münevver Karabulut’u, Ayşe Paşalı’yı ve cinayete kurban giden daha birçok kadını unutmadı. Hunharca katledilen, şiddetsiz günü geçmeyen, korkutulan, sindirilen kadınlarımızı, çoğu zaman maalesef devlet bile koruyamamaktadır” ifadelerini kullandı.

“KADINLARDAN SENDİKALAŞMA VURGUSU”

Sözlerine devam eden Tüysüz, “Yine kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi, akraba evlilikleri, başlık parası üzerine kurulu evlilikler ve tüm bunların normalleştirilme gayretlerine de üzülerek şahit oluyoruz. İşte tam da bu noktada yapılması gereken ağır travma yaratan 18 yaş altında evliliklerin kesinlikle yasaklanması, yasağı delenlere karşı ağır cezai müeyyideler getirilmesidir. Kadınlarımızda sendikalaşma oranı da çok düşüktür. Kamuda kadınların sendikalaşma oranı sadece yüzde 35’tir. Öte yandan sendikalı kadınlar içinde sendikal faaliyetlerde aktif olarak yer alan kadınlarımızın sayısı da ne yazık ki çok azdır. Dolayısıyla sendikal mücadele bu yönüyle eksik kalmaktadır. Kadınlarımız sendikalarda daha aktif yer almalı; çalışma hayatında, sivil toplum kuruluşlarında ve diğer alanlarda karar mekanizmalarına dahil edilmelidir” şeklinde konuştu.