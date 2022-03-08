Eren Beyaz: Yükselişimiz devam ediyor

Kağıtspor’da Antalya maçının belirleyici isimlerinden Eren Beyaz, 26 dakika süre aldığı maçı 15 sayı ile tamamladı. Maç öncesindeki ısınmalarda potayı kıran ve mücadelenin 15 dakika geç başlamasına neden olan Eren Beyaz takım olarak yükselişlerinin devam ettiğini ifade etti.

ÖNEMLİ BİR GALİBİYET

Sezon başındaki durgunluktan sıyrıldıklarını ifade eden Eren şu şekilde konuştu: Rakip takımı tebrik ediyorum, gayet iyi mücadele verdiler. Biz de sezon başındaki kötü gidişattan sonra ikinci yarı kendimizi iyi toparladık ve ligde kalmak adına önemli bir galibiyet aldık. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini yapıp Play-Off hedefine yürümek istiyoruz.

DAHA ÖNCE DE KIRMIŞTIM

Performansımdaki yükseliş konusuna gelince… Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oluyor. Biraz daha fazla oyunda kalmamın da bunda etkisi var. Skor bulunca daha fazla oyun içinde kalabiliyorum. Bu böyle bir döngü. Hocam da bana güveniyor. Potanın kırılması konusunda ise ısınmada smaç bastım, kırıldı. Biraz da kilo olarak fazla olduğum için beni taşıyamamış olabilir. Daha önce de bir kere kırmıştım.