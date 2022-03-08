Mustafa Erdoğan: Önemli bir maçı kaybettik

Antalya Güneşi’nde 30 dakika süre alan ve takımına 11 sayı kazandıran Mustafa Erdoğan, kaybettikleri Kağıtspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Savunmada iyi mücadele ettik. Geçen haftaya oranla çok daha iyiydik. Fakat üçüncü periyotta hücumda çok sıkıntı çektik. 5 sayı attık, 20 sayı yedik. Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Rakip takımı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Önümüzdeki haftalara bakacağız.