08 Mar 2022 - 12:50- Spor G: 08 Mar 2022 - 12:51

Mustafa Erdoğan: Önemli bir maçı kaybettik
Mustafa Erdoğan: Önemli bir maçı kaybettik mask

Antalya Güneşi’nde 30 dakika süre alan ve takımına 11 sayı kazandıran Mustafa Erdoğan, kaybettikleri Kağıtspor maçının ardından şu şekilde konuştu: Savunmada iyi mücadele ettik. Geçen haftaya oranla çok daha iyiydik. Fakat üçüncü periyotta hücumda çok sıkıntı çektik. 5 sayı attık, 20 sayı yedik. Bizim için çok önemli maçtı. Kazanmak istiyorduk. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Rakip takımı da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Önümüzdeki haftalara bakacağız. 

08 Mar 2022 - 12:50 - Spor

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