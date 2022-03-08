DEVA’lı kadınlardan ekonomik şiddet vurgusu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında DEVA Partisi İl Kadın Politikaları Başkanlığı bugün İzmit Yürüyüş yolunda stant çalışması ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gamze Durmaz tarafından yapılan basın açıklaması İl Başkanı Adem Koç, İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı ve partili kadınlar katıldı.

“EKONOMİK ŞİDDET VURGUSU”

Bugün ülkemizde kadınların can yakan pek çok sorunla mücadele ettiğini ifade eden Gamze Durmaz, “Kadına Yönelik Şiddet' fiziksel şiddetin yanı sıra psikolojik şiddet hatta ekonomik şiddetle çeşitlenmiş, katlanmış durumdadır. Cep yakan bu zamlar, yeni bir şiddet türünü hayatımıza katarak, 'Ekonomik şiddeti' ortaya çıkarmaktadır. Bu sıkıntılarla mücadele eden kadın psikolojik olarak da olumsuz etkilenmekte, fiziksel şiddete de dönebilen çoklu şiddet sarmalı kadını esir almaktadır. Sözün özü değişimin gerekliliğini görüyor, ülkenin daha iyi yönetilmeye ihtiyacı olduğunu hissediyor, çıkış yolu arıyor, bu sorumluluğu layığı ile alıp çözüme taşıyacak yöneticileri arıyor” ifadelerini kullandı.

“FİLE DOLMUYOR, MUTFAK YANIYOR”

Sözlerine devam eden Durmaz, “Ekonomik krizle birlikte yükselen enflasyon ve durdurulamayan zamlar, pahalılık ülkemizi yeniden derin yoksulluğa mahkum etmekte, gelir adaleti bozulmakta, orta sınıf adeta yok olmaktadır. Bu büyük krizin en büyük yükünü ise bugün yine kadınlar yüklenmektedir. Pek çok kadın cüzdanındaki parayla çıktığı pazardan, marketten, sayıyla aldığı sebze, meyvelerle dolmayan poşetler, filelerle evine geri dönmek zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman bu poşetlerde temel gıda maddeleri peynir, et de olmamaktadır. İşte bu sebeple kadın bugün çözüm arıyor, umut arıyor, bu sorumluluğu liyakatle alıp çözüme taşıyacak yöneticileri arıyor.

“GELİN UMUT IŞIĞINI BİRLİKTE YAKALIM”

'Evet faturalar cep yakıyor, evet fileler dolmuyor, evet mutfaklar yangın yeri' ama biz diyoruz ki umutsuzluğa yer yok, 'Deva Varsa Umut Var'. Bizler Deva Kadınları olarak ülkemiz için, çözüm üretmek için gayretle çalışıyoruz. Ülkeyi tünelin sonundaki ışığa çıkaracak, kadına, erkeğe, gence, yaşlıya, engelliye nefes aldıracak değişime giden umuda yürüyüşünde yanınızda biz varız. DEVA Partisi var. Bu yolda birlikte kol kola yürüyecek DEVA Kadınları var yanınızda. Şehrimizdeki kadınlarımızı da bu önemli günde Deva Kadınlarına katılmaya davet ediyoruz. Gelin Umut ışığını birlikte yakalım, gelin önce şehrimize sonra ülkemize Deva olalım” şeklinde konuştu.