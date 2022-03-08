Sergi için yer bulamadılar; KYÖD’de gerçekleştirdiler 

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesi, Eğitim-İş Sendikası 1 No’lu Şube, Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kocaeli Şubesi, Kocaeli Dernekler Platformu, Kocaeli Sanatevi Derneği, Soroptimist Kulübü Kocaeli Şubesi ve İzmit Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk takdim edildi. Düzenlenen programa KYÖD Başkanı Didem Oral Turan, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Kocaeli Huzurevi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Halide Yıldız, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve derneklerin temsilcileri katılım sağladı.

YER BULAMADIKLARI İÇİN KYÖD’DE YAPTILAR

Çelenk töreninin ardından KYÖD binasında kadın temalı resim sergisi, KYÖD’e üye kadın yazarların kitapları ve seramikler üyeler ve katılımcılara sergilendi. Ayşe İlter, Hayat Yıldız, Fulya Tipi, Büşra Aydın, Şerife Eroğlu, Kıymet Özer, Handan Atılgan, Şükran Dağdemir, Füsun Dur, Erol Efir’e ait resimler sergilenirken katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. KYÖD Başkanı Didem Oral Turan serginin çarşambaya kadar süreceğini, sanatçılar, amatör sanatçılar, kadın sanatçılara yer olmadığı için etkinliği KYÖD’de yaptıklarını, ilçe belediyelerin ve Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda girişimler yapması gerektiğini belirtti.