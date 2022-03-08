08 Mar 2022 - 14:31- Gündem G: 08 Mar 2022 - 14:33

SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

SEDAŞ Üst Yönetim ekibi, kadın çalışanların Dünya Kadınlar Günü’nü video mesajıyla kutladı. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz SEDAŞ çalışanı kadınlara kitap armağan etti.
SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı mask
Haber albümü için resme tıklayın

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde hazırlanan video ile SEDAŞ Üst Yönetim ekibi iş hayatında kadınların, karar mekanizmalarına katılımda eşit olma, eşit işe eşit ücret, eşit hak ve fırsatlardan yararlanma konularında mesajlarını paylaştı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact’in imzacısı bir şirket CEO’su olarak değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sürdürülebilir bir geleceği bugünden teminat altına almak için herkese sorumluluk düşüyor. Bu alandaki taahhütlerimizi aksiyona çevirmek, SEDAŞ’ın önceliklerinden biri. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın en önemlilerinden biri kabul edilen toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi için hep birlikte çok değerli uygulamaları hayata geçiriyor, toplumsal farkındalığın çoğalmasına destek sunuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının daha fazla yaygınlaşıp benimsenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.

Odyakmaz ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) dikkat çekerek, “WEPs’e imza attığımız günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini daha çok sahipleniyoruz. Bugün kadınların eşitlik arzularını en yüksek sesle dile getirdikleri gün. Bitmeyen enerjileri ve sınırsız yaratıcılıklarıyla kadınlar, ülkemizin çağdaşlık, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişinde çok değerli bir rol oynuyor. İş dünyasında kadınların her alanda daha görünür olmaları ve daha çok görev alabilmeleri, bu yüzden önem taşıyor. SEDAŞ olarak bizler de toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda sorumluluklarımızı başarıyla yerine getiriyoruz. SEDAŞ çalışanlarının da destekleri ve çabalarıyla sektörümüz başta olmak üzere hem iş dünyasında hem de toplumsal hayatın tamamında kadınların daha etkili konumlarda olabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdüreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

SEDAŞlı kadın çalışanlara; “Kadınlar Nasıl Güçlenir?”, “Korkmasaydın Ne Yapardın?”, “Outliers (Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?)”, “Eyvah CEO Doğuruyor!” ve “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” isimli farklı konu ve içeriklere sahip kitaplar ile çeşitli hediyeler verildi. Birbirinden anlamlı hediyeler SEDAŞ çalışanı kadınların büyük beğenisini topladı.

08 Mar 2022 - 14:31 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.732.206 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı mask
SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Sergi için yer bulamadılar; KYÖD’de gerçekleştirdiler  mask
Sergi için yer bulamadılar; KYÖD’de gerçekleştirdiler 
DEVA’lı kadınlardan ekonomik şiddet vurgusu mask
DEVA’lı kadınlardan ekonomik şiddet vurgusu
“STK’lar olarak sessiz kalmayacağız” mask
“STK’lar olarak sessiz kalmayacağız”
Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı mask
Kocaeli'de raflara konulmayan yağlar depolardan çıktı
Stokçuluk yapana hapis cezası geliyor mask
Stokçuluk yapana hapis cezası geliyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL