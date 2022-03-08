SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde hazırlanan video ile SEDAŞ Üst Yönetim ekibi iş hayatında kadınların, karar mekanizmalarına katılımda eşit olma, eşit işe eşit ücret, eşit hak ve fırsatlardan yararlanma konularında mesajlarını paylaştı.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact’in imzacısı bir şirket CEO’su olarak değindiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sürdürülebilir bir geleceği bugünden teminat altına almak için herkese sorumluluk düşüyor. Bu alandaki taahhütlerimizi aksiyona çevirmek, SEDAŞ’ın önceliklerinden biri. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın en önemlilerinden biri kabul edilen toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi için hep birlikte çok değerli uygulamaları hayata geçiriyor, toplumsal farkındalığın çoğalmasına destek sunuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının daha fazla yaygınlaşıp benimsenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.

Odyakmaz ayrıca Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) dikkat çekerek, “WEPs’e imza attığımız günden bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğini daha çok sahipleniyoruz. Bugün kadınların eşitlik arzularını en yüksek sesle dile getirdikleri gün. Bitmeyen enerjileri ve sınırsız yaratıcılıklarıyla kadınlar, ülkemizin çağdaşlık, sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine doğru ilerleyişinde çok değerli bir rol oynuyor. İş dünyasında kadınların her alanda daha görünür olmaları ve daha çok görev alabilmeleri, bu yüzden önem taşıyor. SEDAŞ olarak bizler de toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda sorumluluklarımızı başarıyla yerine getiriyoruz. SEDAŞ çalışanlarının da destekleri ve çabalarıyla sektörümüz başta olmak üzere hem iş dünyasında hem de toplumsal hayatın tamamında kadınların daha etkili konumlarda olabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmayı sürdüreceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

SEDAŞlı kadın çalışanlara; “Kadınlar Nasıl Güçlenir?”, “Korkmasaydın Ne Yapardın?”, “Outliers (Bazı İnsanlar Neden Daha Başarılı Olur?)”, “Eyvah CEO Doğuruyor!” ve “Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” isimli farklı konu ve içeriklere sahip kitaplar ile çeşitli hediyeler verildi. Birbirinden anlamlı hediyeler SEDAŞ çalışanı kadınların büyük beğenisini topladı.