Alaaddin Sarı: “8 Mart tatil olmalıdır”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Lastik –İş Sendikası, sendika mensubu kadınlarla sendikanın otelinde bir araya geldi. Bir kutlama değil anma günü olduğunu vurgulayan Lastik-İş Sendikası Başkanı Alaaddin Sarı” Nasıl 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil sayılıyorsa bugün de tatil sayılmalı. Bizler 8 Mart’ı tatil verelim. Ne diyorsunuz yönetimdeki arkadaşlar? İşte Lastik-İş böyle bir sendikadır. İnanıyorum ki bizlerin attığı bu adım ses getirecektir.” Dedi. Sarı’nın konuşmasını ardından Kocaeli’de sahne alan Kulis Orkestra kadınlara özel dinleti sundu.

KADINLAR AS

LINDA ÖLMEK İSTEMEDİ

Başkan Sarı konuşmasında, “Bugün burada Dünya emekçi kadınlar gününü anmak için toplandık. Hoşgeldiniz şeref verdiniz diyorum. Neden anmak, neden kutlamak değil? Dikkat edersiniz bugün emekçi kadınlar günü olarak bile geçmiyor, kullanılmıyor. Biz emekçi kadınların farkındalığını dikkat çekmek istedik. 1857 yılında kadınlar aslında ölmek istemedi. O yüzden kutlamıyoruz, anıyoruz. Bizler 120 kadın çalışanın hayatını kaybetmesinin anmasını yapıyoruz. Dünyada baktığımız zaman en fazla mağdur ve mazlum olan kadınlarımız. Kadınlarımız coğrafyalarına göre farklı şekillerle ölümlerle karşı karşıya geliyor. Yakın zamanda başlayan bir savaş var. Savaşlarda en fazla hayatını kaybedenler kadınlardır, çocuklardır” dedi.

BU ADIM SES GETİRECEKTİR

Sarı, “Ocak ayına gittiğimiz zaman 26-26 kadınımızın öldürüldüğünü görüyoruz. Farkındalık olsun düşüncesiyle bu anma programlarını bir şekilde anlamlandırdık. Mesaj verelim istedik. Bu mesajlar bir yere gitsin istedik. Programda Türkülerle Kadınlar etkinliğine de yer verdik. Çünkü hangi döneme bakarsanız bakın kadının her türlü sıkıntısını türkülerimizde olduğunuzu görüyoruz. Bu seneyi özellikle türkülerle analım istedik. 8 Mart tatil olmalıdır. Çünkü kadınlar fabrikalarda en ağır şartlarda çalışıyor. Çocuklarına yemek yapıyor. Nasıl 1 Mayıs İşçi Bayramı tatil sayılıyorsa bugün de tatil sayılmalı. Bizler 8 Mart’ı tatil verelim. Ne diyorsunuz yönetimdeki arkadaşlar? İşte Lastik-İş böyle bir sendikadır. İnanıyorum ki bizlerin attığı bu adım ses getirecektir” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından programa katılan kadınlara hediyeler verildi.