İzmit Belediyespor’da karate coşkusu!

Katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren İzmit Belediyespor Kulübü’nün karate takımı, nitelikli insan ve kaliteli sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

ŞEHİT RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU’NDA

Kentin önemli spor kulüplerinden İzmit Belediyespor Kulübü’nün elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren karate takımı, çalışmalarına Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda aralıksız devam ediyor. Baş antrenör Timur Doğan önderliğinde müsabakalara göre haftanın 3-4 günü 1’er saatten antrenmanlarını gerçekleştiren ekibin antrenör kadrosunda; Hüseyin Karal, Gizem Özdemir, Edanur Karabulut ve Alperen Zaloğlu yer alıyor. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler olarak farklı kategorilerde yaklaşık 400 sporcusu bulunan karate takımında, tüm sporcular ücretsiz bir şekilde eğitim görüyor. Ayrıca karate sporunu yapmak isteyen 5 yaş ve üzeri tüm İzmitliler, başvuruda bulunarak İzmit Belediyespor Kulübü’nün bünyesine dâhil olabiliyor.

YUSUF ERENKAYA: DAMGA VURACAĞIZ

Antrenmanı yakından takip eden ve İzmit’in gençlerine hizmet etmeye devam edeceklerini belirten İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, “Her zaman söylediğimiz gibi biz çok büyük bir aileyiz. Hocalarımız büyük bir özveri ile bu tesislerde genç çınarlarımız için emek harcıyorlar. Daha önemli işlere ve başarılara imza atmak adına tesislerimizi bekliyoruz. Ama en büyük kazanımlarımız, hocalarımız. Timur doğan gibi Türk karatesine damga vurmuş, milli takımlarda görev almış bir hocaya sahibiz. Zaten amacımız, genç çınarlarımızın milli takım formalarını giymeleri. Timur hocamızın yanında Hüseyin Karal gibi tecrübeli ve Gizem Özdemir gibi dinamik antrenörlerimiz var. Antrenör ekibimizle İzmit’in genç çınarlarına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

OĞUZ “ÇOK YETENEKLİ SPORCULARIMIZ VAR”

Kulübün misyonundan bahseden İzmit Belediyespor Kulübü’nün Karate branşından sorumlu Yöneticisi Faysal Oğuz ise, “1980 yılından itibaren bu sporun içerisindeyim. Bizim amacımız belediyemizin desteği ile karate branşında kaliteli, vatanına, milletine bağlı bireyler ve mili sporcular yetiştirmek. Kulüp olarak bünyemizde yaklaşık 400 sporcumuz eğitim görüyor. Gelecek sporcularla birlikte bu sayı daha da artacak. Şu an Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde belediyemize ait Cephanelik Spor Tesisleri’ne geçeceğiz. Çok kaliteli sporcular yetiştiriyoruz. Ailelerle birlikte istişare içerisindeyiz. Başta İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KARAL, “BEYAZ KUŞAK OLMADAN KARATE OLMAZ”

Mevcut çalışmalar ve altyapının önemine değinen İzmit Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Hüseyin Karal, “Baş antrenörümüz Timur Doğan önderliğinde hocalarımızla beraber antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle 5-6 yaş grubu olmak üzere antrenmanlarımızda altyapı sporcularımıza çok önem veriyoruz. Çünkü ileride başarılı olmak istiyorsak, temeli sağlam atmamız gerekiyor. Beyaz kuşağın olmadığı bir yerde karate asla yürüyemez, kulüp olarak bunun bilincindeyiz. Kendi sporcularımızı yetiştirmek üzerine bir prensibimiz var. Kendi sporcularımız ile Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atmak istiyoruz. Önümüzde hedef olarak koyduğumuz bir iki senemiz var. Bu süreçte istediklerimizi yapabilirsek, sonrasında kulüp olarak önümüz açık” dedi.

ÖZDEMİR, “BİZE KATILABİLİRLER”

Kaliteli bireylerin yetişmesi adına emek sarf ettiklerini kaydeden İzmit Belediyespor Kulübü’nün bir diğer karate antrenörü Gizem Özdemir, “12 yıldır karate branşı ile ilgileniyorum. Burada İzmit Belediyespor Kulübü olarak öncelikli hedefimiz, çocuklarımıza hem savunma sanatını öğretmek hem de ülkemize kaliteli bireyler yetiştirebilmek. Bünyemizde; minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler olarak farklı kategorilerde yaklaşık 400 sporcu bulunuyor. Antrenmanlarımızı şu an için Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda, müsabaka durumlarına göre haftada 3-4 gün 1’er saat olarak gerçekleştiriyoruz. Karate sporunu yapmak isteyen vatandaşlarımız, buraya gelerek bizlere başvuruda bulunabilirler. 5 yaş ve üzeri sporcu adayları ailemize katılabilirler” şeklinde konuştu.