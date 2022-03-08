Erdoğan: Muhtarlar depolara girip ihbar edecek

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde konuşan Erdoğan, “Bizim siyaset hayatımızdaki en önemli mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz demesine rağmen yıllarca eğitim hakkını kullanmaktan yoksun bırakılan kadınlarımıza eğitim hakkını biz verdik” dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında, “23 yerden bıçaklıyor, hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun” diye belirtti.

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadın muhtarlar ile buluşmasında, muhtarlara talimat verdi. Ayçiçek yağı konusunda bir sıkıntı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlara, “Gerekirse depolarına kadar takip edip bize ihbar edeceksiniz. Biz de stokçulara karşı gerekeni yapacağız” dedi. Ayrıca Erdoğan, “Bizim ayçiçeği zeytinyağı, böyle bir sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda göstermek adına bu kampanyayı yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle: “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizdeki tüm hanımefendilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Bizim için kadın Neşet Ertaş’ın Anadolu irfanıyla ‘Kadın insan, erkek insanoğlu dediği şekilde ifade ettiği gibi insanın yarısıdır. Kadın yoksa erkek, erkek yoksa kadın anlamsızdır. Rabbimiz, her şeyin eşli yaratıldığını söylüyor. Birbirini böylesine tamamlayan iki varlıktan birinin sırf cinsiyeti sebebiyle ötekileştirilmesini, ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını kabullenemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek bize emridir.

Hakikat buyken, maalesef yakın tarihimizde buna ters düşen uygulamalara şahit olduk. Bizim en büyük mücadele alanlarımızdan biri de kadınlarımızı haklarına kavuşturmak olmuştur. Yıllarca haksız yere eğitim hakkını kullanmaktan engellenen kadınlara eğitim hakkını biz verdik. Başörtülü bir şart bulunmamasına rağmen kadınların seçilme hakkının kullanılmasını biz sağladık. 2002 yılında yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14,6’dan yüzde 43,4’e yükselirken, kız öğrencilerimiz arasında bu oran yüzde 48,5 ile rekor seviyeye çıkmıştır.”

‘STOKÇULAR HESAP VERECEK’

Son günlerde yağ meselesi çıkardılar. Ayçiçeği, zeytinyağı sorunumuz yok. Bunu muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek için böyle bir kampanya yürütüyor. Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçeği yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını takip edip, bizlere ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız. Sizler Vali’nin, İçişleri Bakanı’nın, Cumhurbaşkanı’nın elisiniz ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu, rakamları yükseltiyorlar.

Dün İçişleri Bakanımızla konuştuk; valilerimizi seferber edeceğiz nerede ahlaksız varsa, stokçu varsa hesabını verecek. Türkiye’yi dize getiremeyeceklerini görenlerin bu gücümüze saldırmaları tesadüf değil. Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

‘YURT DIŞINDAN DÖNMEK İSTEYENLERİ İSTİHDAM EDERİZ’

Hatalarımız olabilir. Bu devasa şehir hastanelerini yapanlar kim? Adeta ülkemizde hastanesi olmayan ilimiz, ilçemiz var mı? Bunları takip eden birisiyim. ‘Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar.’ Bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan, yetiştiren bu devlet değil mi? Bu devlet sizi okuttu, yetiştirdi, maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuşuz. En az alan 8-9 bin en yüksek alan 25 bin. Özel sektör daha çok para verdikleri için kaçıp gidiyorlarmış. Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri davet eder, istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz. Asistan doktorlarımızla devam ederiz. Buralar boş kalmayacak.

Son olarak muhtar maaşlarının asgari ücret altında kalmaması için gereken adımı attık, bu da kanun değişikliğiyle yakında çıkacaktır.