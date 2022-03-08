KSO ve Bizimköy’de 8 Mart kutlaması

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde kutlama organizasyonu düzenlendi. İlk organizasyon Kocaeli Sanayi Odası’nın büyük önem verdiği sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Engelli ve engelsiz bireylerin bir arada dayanışma içerisinde üretim yaptığı Bizimköy’de yapılan kutlamaya; KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık ile icra kurulu üyeleri katılım sağladı. Merkezin kadın çalışanları ile pasta kesen heyet, onlarla sohbet etti.

BİZİM İÇİN DEĞERLİSİNİZ

Organizasyonda kadınlara hitap eden KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Bizler için hakikaten çok değerlisiniz. Daha çok kadının çalışma hayatında olması için üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türk Kızılay’ının çok güzel bir reklam sloganı var, ‘Sensiz olmaz’ diyor. Buna yürekten inanıyorum, siz kadınlar olmadan olmaz” dedi. Ardından TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Babalık da söz alarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı ve kadınların dünyayı güzelleştirdiğini, çok kıymetli varlıklar olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Zeytinoğlu ve Babalık, Bizimköy’ün kadın çalışanlarına çiçek vererek, günlerini tek tek kutladı.

KSO’DA KUTLAMA YAPILDI

Zeytinoğlu daha sonra KSO’da gerçekleşen bir diğer kutlama organizasyonuna katıldı. Odanın ve Doğu Marmara ABİGEM’in kadın çalışanları için düzenlenen kutlamada Zeytinoğlu, kadın çalışanlarla birlikte pasta kesti, onlara çiçek takdim etti. KSO olarak kadınlara yönelik daima pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve kadınların çalışma yaşamında daha çok var olması için çabaladıklarını söyleyen Zeytinoğlu, KSO ve Doğru Marmara ABİGEM’in kadın çalışanlarının Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutladı.