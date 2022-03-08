Hürriyet’ten kadın personele 8 Mart izni

İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşme kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın personele idari izin verildi. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in “ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kadınlar doya doya kutlasın” diyerek aldığı bu karar kadın personelin de büyük beğenisini toplarken, İzmit Belediyesinde bugün tüm işler erkek personel tarafından yapıldı.

HÜRRİYET: BİRİLERİ ÇALIŞACAK Kİ DİĞER KADINLARIN YOLUNU AÇACAK

8 Mart’ta İzmit Belediyesi adına çalışmaya devam eden tek kadın olan Başkan Hürriyet, Ankara yolundayken tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Hürriyet, “Bugün bizim belediyemizde tüm kadın çalışanlarımız Toplu İş Sözleşmemize eklediğimiz maddeler sayesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle idari izinliler. Tek kadın başkan olarak ben çalışmaya devam ediyorum. Ankara yolunda yine sorunlara çözüm üretmek üzere bakanlıklar kapısındayız. Birileri çalışacak ki diğer kadınların yolunu açacak” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR GÜNÜ’NÜ KUTLUYORUM”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural 8 Mart’a dair yaptığı açıklamada, “Bugün kadın arkadaşlarımızın yokluğunu hissediyoruz. Belediyemizde 2 senedir 8 Mart Günü kadın personellerimize tatil. Türkiye’de 1920’den bu yana 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanıyor. Hayatını emekle kazanan tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.

“KAMYON KULLANAN KADIN ŞOFÖRLERİMİZ VAR”

Hayatı kadınlarla birlikte yürütüyoruz. Birlikte yaşamayı da sürdürmemiz gerekiyor. Her kademede kadın arkadaşlarımız var. Kamyonlarımızı bile kullanan ağır vasıta şoförü kadın arkadaşlarımız görev yapıyor belediyemizde. Başkanımız kadın, 3 tane başkan yardımcımız kadın. Dolayısıyla omuz omuza bu mücadeleyi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER ŞEY KADINLARLA GÜZEL”

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ise, “Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Belediyemizin kadın personeli bugün çalışmıyor. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, toplu sözleşmede yapılan anlaşmayla 8 Mart’ta tüm kadın personelin izinli olmasını sağladı. Başta başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendi olmak üzere biz kadınlarla çalışmaktan çok mutluyuz. İzmit bu kadınlarla çalışmaktan çok mutlu. Her şey kadınlarla çok daha güzel. Dünya Emekçi Kadınlar Günü tüm kadınlara kutlu olsun” dedi.

“BİR YANIMIZ EKSİK BUGÜN”

İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum. İzmit Belediyesi olarak kadın hakları konusunda örnek kararlar aldık. Toplu İş Sözleşmesiyle birlikte de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadınlara idari izin verdik. Bu kararda kadın bir belediye başkanımızın olmasının da büyük katkısı var. Projelerimizde de kadınlara ve çocuklara öncelik veriyoruz. Burada da kadın anlayışının kentte fark yarattığını görüyoruz. Kadın emeğinin ve yüreğinin olduğu yerde eşitlik var, adalet var, barış var, özgürlük var. Kadının olmadığı yerde de ciddi bir sessizlik var. Kadın personelimiz bugün yok ve bir yanımız eksik” diye konuştu.

“KADINLAR OLMAYINCA BELEDİYE ÇOK SIKICI”

İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al, “Kadın personel olmayınca belediyemiz çok sessiz ve sıkıcı. Onların yokluğunu bir kez daha fark ettik ama onlar adına da mutluyum. Kadınlar için doya doya yaşanması gereken bir gün. Kadın bir belediye başkanı olan Fatma Kaplan Hürriyet’in böyle bir günü kadın personele tatil yapması gerçekten çok anlamlı. Umarım bundan sonraki birçok uygulama kadınların daha iyi şartlarda çalışmalarına, yaşamalarına yol açar” dedi.

“EKSİKLİKLERİNİ HİSSEDİYORUZ”

İzmit Belediyesi Çınar Halk Masa Personeli Berker Arslan, “Kadın vatandaşlarımıza bu güzel günde anlamlı bir hediye vermek istedik ve onlara karanfil dağıtıyoruz. Kadın çalışma arkadaşlarımızı gözümüz arıyor. İçten gülümsemelerinin ve samimiyetlerinin eksikliğini hissediyoruz. Belediyede bir sessizlik hakim. Arkadaşlarımız yanımızda olmadığı için içimiz bir nebze buruk ama kadınlara bu anlamlı günde değer veren bir kadın Belediye başkanımız var. Başkanımıza kadınlara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.