SGK İl Müdürü Ve Kocaeli İl Ticaret Müdürü’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret

Kısa bir süre önce Atakent Sağlık Grubu tarafından satın alınan Özel Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u son ziyaret eden isimler Kocaeli SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ve Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzun oldu. Uzun, Kocaeli’de dürüst ticaret anlayışı ile yatırımlarına devam eden Kemalettin Akkurt’u tebrik ederek saat hediye etti. SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ise farklı yatırım alanlarında gösterdiği başarılarından dolayı Kemalettin Akkurt’u tebrik ederek, Kocaeli’de de sağlık sektörüne yatırım yapmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık hizmetinin çok kıymetli olduğunu ve büyük özveri gerektirdiğini dile getiren Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyetini yakalayabilmek için politikalarını devamlı iyileştirdiklerini ve tüm çalışanları ile birlikte hareket ettiklerini; böylelikle başarılı bir sağlık yönetimi sürecine ulaştıklarını ifade etti. Görüşmenin sonunda Akkurt, konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.