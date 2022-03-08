Jandarma kadın sürücüleri durdurdu: "Böyle çevirmeye can kurban"

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çayırköy mevkii D-605 Karayolu'nda denetim yapıldı. Seyir halindeki araçları kontrol noktasında durduran jandarma ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, karanfil hediye etti. Cezai işlem uygulanacağı zanneden bazı kadınlar ise endişe duydu.
6 kişilik bir arkadaş grubu da jandarma ekiplerini görünce çok mutlu oldu. Ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar, "Böyle çevirmeye can kurban" dedi. Hacer Tokgöz ise "Suç işlediğimizi sandık durdurulunca ama çiçeklerle karşılanmak çok mutlu etti. Böyle uygulamaları her zaman görmek isteriz. Jandarma ekipleri tarafından ilk kez durduruluyorum ama bu da çok güzel oldu" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.