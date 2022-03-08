08 Mar 2022 - 16:02- Gündem G: 08 Mar 2022 - 16:05

Jandarma kadın sürücüleri durdurdu: "Böyle çevirmeye can kurban"

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücülere karanfil takdim etti. Bazı kadınlar ise cezai işlem uygulanacağı korkusuyla endişe duydu. "Böyle çevirmeye can kurban" diyen kadınlar, jandarma ekipleri ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Jandarma kadın sürücüleri durdurdu: "Böyle çevirmeye can kurban" mask
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çayırköy mevkii D-605 Karayolu'nda denetim yapıldı. Seyir halindeki araçları kontrol noktasında durduran jandarma ekipleri, kadın sürücülerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, karanfil hediye etti. Cezai işlem uygulanacağı zanneden bazı kadınlar ise endişe duydu.

6 kişilik bir arkadaş grubu da jandarma ekiplerini görünce çok mutlu oldu. Ekiplerle hatıra fotoğrafı çektiren kadınlar, "Böyle çevirmeye can kurban" dedi. Hacer Tokgöz ise "Suç işlediğimizi sandık durdurulunca ama çiçeklerle karşılanmak çok mutlu etti. Böyle uygulamaları her zaman görmek isteriz. Jandarma ekipleri tarafından ilk kez durduruluyorum ama bu da çok güzel oldu" diye konuştu.

08 Mar 2022 - 16:02 Kocaeli- Gündem

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