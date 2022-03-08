Aras: Seçime tek başımıza gireceğiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik açıklamasının yankısı sürerken Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras İzmit Belsa Plaza önünde açıklamalarda bulundu. İl Başkanı Aras’a, ilk kadın kolları yönetimi eşlik etti. Önceki gün Antalya’da yapılan toplantıda Erbakan ile birlikte olduğunu hatırlatan Aras ülke gündemine değindi. Ülkenin tüm sorunlarını çözebilecek kaynak paketlerini ve partinin yatırım planlarını bir bir paylaştı.

“BUNLARDAN ÜLKEYE HAYIR GELMEZ”

Aras, “Ülkede 122 siyasi parti var. Bunlar ikili-üçlü-beşli-altılı üstlü-altlı, sağlı-sollu bir araya geliyorlar. Bunların hiçbirinden ülkeye hayır gelmez. Biz seçimlere tek başımıza gireceğiz. Demirel döneminde oluşan yağ kuyrukları bugün yine var. İlk seçimde parlamentoya gireceğiz ve vatandaşın yüzünü güldüreceğiz. Tarım arazileri ekilmiyor, biçilmiyor. Ülkede buğday yok, mercimek yok, pirinç yok, ülke kıtlığa gidiyor. İktidar uyuyor” ifadelerini kullandı. Büşra ÇETİN