08 Mar 2022 - 16:34- Siyaset G: 08 Mar 2022 - 16:36

Yıldız: Sofradaki yemeğimiz de gidiyor

Ayçiçek yağındaki zamlar sonrasında bir açıklama yayınlayan İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Ayçiçek yağına 70 TL’nin üzerinde bir zam geldi. Madenler için zeytinliklerin yok edilmesine de izin verdiler. Yakında yağ bulamayacağız. Sofradaki yemeğimiz de gidiyor” dedi
Yıldız: Sofradaki yemeğimiz de gidiyor mask

Ayçiçek yağı fiyatları hafta sonu astronomik bir şekilde arttı. Kimi marketlerde 5 litre yağ fiyatı 200 TL’nin üzerine çıktı. İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, yağ fiyatlarındaki artış sonrasında bir açıklama yayınladı. Türkiye’nin büyük bir yağ krizi içerisinde olduğunu belirten Yıldız, “Çok değil 15-20 yıl öncesinde Türkiye kendi kendine yetebilen, kendi ürettiği ile doyabilen bir ülke idi. AKP iktidarında bu durum değişti. Mısırdan buğdaya, samandan Ayçiçek yağına pek çok üründe dışa bağımlı bir hale geldik” dedi.

“DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİK”

Yıldız, “Dışa bağımlı olmak maddi olarak başlı başına bir sorunken bir de Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle yoklukla karşı karşıya kaldık. Dünya üzerindeki ülkelerin çok büyük bir bölümü Ayçiçek yağını kendi üretiyor. Dünya üzerinde dönen Ayçiçeği ithalatının yüzde 30.6’nı Türkiye yapıyor. Türkiye ithalatının yüzde 80’i Rusya ve Ukrayna’ya bağlı. Hafta sonu 5 litre Ayçiçek yağına 70 TL ile 100 TL arasında değişen zamlar yapıldı. Kimi büyük marketlerde yağlar raflardan indirildi ve depolara kaldırıldı.

“ZEYTİNLİKLER DE GİDİYOR”

AKP Hükümetinin vatandaşların marketlerde, bakkallarda yağ izdihamına seyirci kaldığına dikkat çeken Yıldız, “Sorunun sadece Ayçiçek yağı ile sınırlı kalacağını düşünmek naiflik olur. 1 Mart’ta yayınladıkları yönetmelikle elektrik üretimi için hizmet verecek madenlerin zeytinlikleri yok etmesine izin verdiler. Bugün Ayçiçek yağından mahrum kalan ülkemiz yarın zeytin ve zeytinyağından mahrum kalacak. Yakında yemek için yağ bulamayacağız. Sofradaki yemeğimiz de elimizden gidiyor. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

 

08 Mar 2022 - 16:34 - Siyaset

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