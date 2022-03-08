“Eğitim müfredatında cinsiyet eşitliği yönünde düzeltme yapılmalı”

Eğitim sistemi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun gölgesinde, Kocaeli Öğrenci Veli Derneği olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarız. Eğitim sistemi ataerkilliği çağdışı bir şekilde yeniden yaratarak kadınlara şiddetin temelini oluştururken kız çocuklarımızı kurgulanmış toplumsal rollere yönlendirerek hayallerini karartmakta, kendilerini gerçekleştirmelerine engel olmaktadır” dedi.

“DERS OLARAK OKUTULMASINI İSTİYORUZ”

Korkmaz, “Çocuklarımızın kendilerini gerçekleştirebileceği, korkmadan özgürce yaşayabilecekleri bir geleceğe büyümelerini istiyoruz. Bunun için tüm müfredatın gözden geçirilip cinsiyet eşitliği yönünde düzeltmeler yapılmasını ve cinsiyet eşitliğinin ilkokuldan başlayarak ders olarak okutulmasını istiyoruz. Bu paralelde kayyum kararı ile kapatılan Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme, Eğitim ve Destek Koordinatörlüğü’nün (CİTÖK Ofisi) yeniden açılmasını ve tüm üniversitelerde yaygınlaştırılması için kolaylıklar sağlanmasını ve yurtlarda ayrımcılığı körükleyen ataerkil uygulamaların kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.