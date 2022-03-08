08 Mar 2022 - 16:37- Siyaset G: 08 Mar 2022 - 16:39

BBP’li Ayyıldız’dan kongre teşekkürü
BBP’li Ayyıldız’dan kongre teşekkürü mask

Büyük Birlik Partisi (BBP)  Çayırova’da gerçekleştirilen 7. Olağan Kongre’de tek aday olan Necmettin Şah Ayyıldız ilçe başkanı seçildi. Yoğun katılımlı kongrede partililer, il yönetimi, ilçe başkanlarıyla birlikte diğer siyasi partilerin temsilcileri ve STK başkanları hazır bulundu. İlçe Başkanı Ayyıldız, kongreye katılım gösteren herkese yayınladığı mesajla teşekkür etti.

“TEŞVİK-İ MESAİYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ayyıldız, “Kongre yoğunluğumuzu alnımızın akı ile geçirten Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bugün itibari ile BBP olarak, Cumhur İttifakı mensuplarımız ve muhalefet partilerimiz ile beraber Çayırova’mız için teşvik-i mesaiye devam edeceğiz. Kongremize teşrifleri ile gönüllerimizi hoş eden Çayırova Belediye Başkanım Sn. Bünyamin Çiftçi’ye, BBP, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, YRP il ve ilçe temsilcilerine, STK’lara ve tüm Çayırova halkına en hissi duygularım ile teşekkür ederim” dedi.

08 Mar 2022 - 16:37 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.732.206 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BBP’li Ayyıldız’dan kongre teşekkürü mask
BBP’li Ayyıldız’dan kongre teşekkürü
Aras: Seçime tek başımıza gireceğiz mask
Aras: Seçime tek başımıza gireceğiz
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu mask
Davutoğlu: Ekonomi uçacaktı, mazot fiyatları uçtu
İYİ Parti’de istifa eden başkan yeniden başkan olarak atandı! mask
İYİ Parti’de istifa eden başkan yeniden başkan olarak atandı!
İYİ Partili kadınlar bugün Ankara'da mask
İYİ Partili kadınlar bugün Ankara'da
AKP Çayırova’da mahalle başkanları gerekçesiz görevden alındı mask
AKP Çayırova’da mahalle başkanları gerekçesiz görevden alındı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL