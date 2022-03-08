BBP’li Ayyıldız’dan kongre teşekkürü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Çayırova’da gerçekleştirilen 7. Olağan Kongre’de tek aday olan Necmettin Şah Ayyıldız ilçe başkanı seçildi. Yoğun katılımlı kongrede partililer, il yönetimi, ilçe başkanlarıyla birlikte diğer siyasi partilerin temsilcileri ve STK başkanları hazır bulundu. İlçe Başkanı Ayyıldız, kongreye katılım gösteren herkese yayınladığı mesajla teşekkür etti.

“TEŞVİK-İ MESAİYE DEVAM EDECEĞİZ”

Ayyıldız, “Kongre yoğunluğumuzu alnımızın akı ile geçirten Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bugün itibari ile BBP olarak, Cumhur İttifakı mensuplarımız ve muhalefet partilerimiz ile beraber Çayırova’mız için teşvik-i mesaiye devam edeceğiz. Kongremize teşrifleri ile gönüllerimizi hoş eden Çayırova Belediye Başkanım Sn. Bünyamin Çiftçi’ye, BBP, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, YRP il ve ilçe temsilcilerine, STK’lara ve tüm Çayırova halkına en hissi duygularım ile teşekkür ederim” dedi.