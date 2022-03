TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir panele imza attı. Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Kocaeli Sanayi Odası’nda ‘Biz Yaptık Sıra Sizde’ konulu bir panel düzenledi. İcra kurulu başkanı Nurcan Babalık ve icra kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen panelde ilimiz iş dünyasının başarılı kadınları Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu ilham olacak hikayeleriyle panelin konuşmacıları oldu.

YOĞUN KATILIM OLDU

Panel öncesi kahvaltıda buluşan kadınlar ardından sergi alanında stant açan Onko Dermaceuticals, Novavera, Öz Can Pişmaniye, Kartepe Kadıneli Kooperatifi, TEV Kocaeli Şubesi ve Körfezin Sihirli Elleri stantlarını gezerek ürünleri inceledi. Kısa bir stant gezisinin ardından panele geçildi. Bu anlamlı etkinlikte Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) ve aynı zamanda TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu da kadınları yalnız bırakmadı. Panele; KSO Yönetim Kurulu Üyesi Kadın Girişimciler Kurulu Sorumlusu Atalay Kaya, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi Filiz Akkaş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, KOİDER Başkanı Nilgün Yılmaz, TEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt ile çok sayıda kadın ve öğrenci katıldı.

NEDEN KUTLUYORUZ?

Panelin moderatörlüğünü Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Elif Bilgisu üstlendi. Panelin açılış konuşmasını Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nurcan Babalık gerçekleştirerek şunları söyledi: “Bildiğiniz üzere; Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün. Kısaca bu günün neden kutlandığını sizlere hatırlatarak başlamak istiyorum. 8 Mart 1857 tarihinde New York’ta 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlıyor. Bu grev esnasında polis, işçilere saldırıyor ve onları fabrikaya kilitliyor. İşçilerin fabrikaya kilitlenmesinin ardından çıkan yangında, işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can veriyor.

TARİHÇEYİ ANLATTI

Bu olaydan 53 sene sonra, (1910’da) Kopenhag’da düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında, bu kadın işçilerin anısına 8 Mart'ın ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak anılması önerisi oybirliği ile kabul ediliyor. Ülkemizde ise ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi, kadınların çalışma hayatına katılması, ülkemizde de sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Aslında Türkiye; Fransa’dan 12 yıl, Belçika’dan 14 yıl, Yunanistan’dan 18 yıl, Portekiz’den 42 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir.

SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

Ülkemiz kadınlara birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkı vererek kadının toplum içindeki öneminin altını daha o yıllarda çizmiştir. Ancak bugün geldiğimiz noktada kadınlarımızın ekonomik hayatta halen yeteri kadar yer alamadığını görüyoruz. Kadının iş gücüne katılımı ne yazık ki gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturuyor. 2008 yılında kadının işgücüne katılım oranı yüzde 24,5 iken 2020 yılı verilerine göre kadınlarımızın işgücüne katılma oranı yüzde 30,9’dir.

UMUT VERİCİ GELİŞME

Ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranında son yıllarda artış göstermesi umut vericidir.

Fakat halen yönetici pozisyonundaki kadın oranımız yüzde 19,3’dur. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 65,6’dır. Aslında; kadın emeğinin iş hayatında var olması beraberinde; iş hayatına katma değer yaratıyor. Annelik rolümüzden dolayı; güçlü önsezilerimiz var. Daha sorumluluk sahibiyiz. Ev yönetimi zorunluluğumuzdan dolayı; birçok işi bir arada yapabilme yeteneğimiz var. Daha titiz ve detaycıyız. Yani kadınlarımız iş hayatında başarılı olabilecek her türlü donanıma sahip. Bu özelliklerimiz, bizleri iş hayatında daha güçlü ve başarılı olmamızı sağlıyor.”

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Babalık daha sonra kurulun çalışmaları hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti: “Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere 15 Eylül 2008 tarihinde odamız koordinatörlüğünde kurulmuştur.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN ARTMASI İÇİN

Kadın girişimciliğinin gündemimizin ön sıralarına yükseldiği günümüzde; ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek, kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratmayı görev edinmiş olan Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu; Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, Kocaeli Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası tarafından önerilen toplamda 30 icra kurulu üyesinde oluşmaktadır.”

KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILMASI ÇOK KİYMETLİ

Ardından KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kürsüye çıkarak kadınlara hitap etti. Zeytinoğlu, “Öncelikle Sizler nezdinden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu haftanın tamamını kadınlar günü etkinlikleriyle kutlayabiliriz. Sizlerle paylaşmak istediğim bir konu var, çalışan nüfusumuz ile ilgili. Bunu her fırsatta söylüyorum, sizlerle de paylaşmak istiyorum. Ülkemiz ile aynı nüfusu sahip olan Almanya’da çalışan sayısı 47 milyon iken bizim ülkemizde ilk defa 30 milyon kişiye ulaştı. Çalışan nüfusumuzun daha da artması için kadınlarımızın iş hayatına katılması çok kıymetli. Birçok kadın iş hayatında olmak istiyor. Bu anlamda iş olanakları yaratmak, yeni yollar açmak önemli. Bu konuda Kocaeli Sanayi Odası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz “ifadelerini kullandı.

PES ETMEYİN, KENDİNİZE İNANIN

Açılış konuşmalarının ardından ilimizin başarılı iş kadınları Onko Koçsel İlaçları Genel Müdürü Tuğba Koç, Polin Group Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ile Karaoğlu Peyzaj Kurucu Ortağı Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, sırasıyla söz alarak başarı öykülerini paylaştı. Konuşmacılar, iş hayatında karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıklarını da anlattı ve pes etmeden yorulmadan, çok çalışarak, kendine inanarak, dünyayı takip ederek her kadının hedefine ulaşmasının, başarılı olmasının mümkün olduğunu aktardı. Panel, soru-cevap sonrası sona erdi.