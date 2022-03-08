“Kadın ile erkek, gece ile gündüz gibidir”

Yazar ve dizi oyuncusu Açelya Akkoyun, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide kadın hayranları ile bir araya geldi. Söyleşiye Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Başarılı oyuncu Açelya Akkoyun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak şiddetsiz bir dünya diledi. "İyi ki Kadınım" kitabını çıkaran Akkoyun, kadınlık yolculuğu ve kadına bakış açısını kitabında değindiğini söyledi. Kadın ve anne olmak üzerine bilgilendirmelerde bulunan Akkoyun, "Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz bir gün olur ne gündüzsüz bir gün. Hukuksal olarak da, Allah katında da hepimiz eşitiz" dedi.

“İNSANA AİT ŞİDDET SON OLSUN”

"Aslında Dünya Kadınlar Günü değil, bizim günümüz olması lazım" diyen Akkoyun, "Benim söylediğim bir söz vardır; 'Kadın erkek gece ile gündüz gibidir, bir günü oluşturur. Ne gecesiz ne gündüzsüz bir gün olur'. Hukuksal olarak da, Allah katında da hepimiz eşitiz. Üstünlüklerimizi birbirimize silah olarak kullanmayacağımız, üstünlüklerimizi birbirimize şefkatle faydalanmayı sağlayacağımız ilişkilerimiz olmasını diliyorum. İnsana ait şiddet son olsun. Şiddetin cinsiyeti olmaz, kadın şiddetini ortaya çıkmasına sebep veren insanların önce zihniyetlerine Allah akıl fikir versin” dedi. Söyleşiyi dinleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, Açelya Akkoyun'a teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti.