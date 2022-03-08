BİLNET, ‘Braille Alfabesi’ni öğreniyor ve öğretiyor

Geçtiğimiz yıllarda Bilnet Bodrum Lisesi öğrencilerinin “Eğitimde İyi Örnekler Yarışması ‘Eğitimde Erişim Alanı’ Muğla Birinciliği” ödüllü projesi, “Altı Sihirli Nokta Sosyal Sorumluluk Projesi” adıyla Bilnet Okulları’nın bütün lise kampüslerinde uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında Braille Alfabesi’ni öğrenmeye ve öğretmeye başlayan Bilnet Okulları öğretmen ve öğrencileri, görme engellilere destek olmaya devam ediyor. Akademik eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal çalışmalarıyla da adından söz ettirmeye başlayan Bilnet Liseleri projeyi daha da genişletmeyi ve daha fazla görme engelli öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

GÖNÜLLÜ 10 ÖĞRENCİ

Bilnet Bodrum Liselerince başlatılan proje, tüm Bilnet Okulları’nda uygulanmaya başladı. Öğrencilerin Braille Alfabesi’ni öğrenmeleri halinde göremeyen bireylerin içinde bulunduğu durumu anlamaları için farkındalık sağlamayı amaçlayan proje kapsamında proje kurulu üyeleri, online Braille Alfabesi eğitimlerini tamamladı. Her Bilnet kampüsünde bir Braille Alfabesi panosu hazırlanarak herkesin dokunarak alfabeyi öğrenmesi sağlandı. Proje kapsamında proje kurulu üyeleri, kendi kampüslerinde proje için gönüllü olan 10 öğrenciye Braille eğitimi vermeye başladı. Öğrenciler alfabe basım çalışması ardından mart ayı içinde kendi okullarındaki yöneticilere, öğretmenlere ve öğrenci arkadaşlarına bu eğitimi verecekler.

BRAİLLE ALFABESİ NEDİR?

Braille alfabesi; 1821 yılında Louis Braille tarafından geliştirilmiş görme engelli insanların okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. İki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşur. Miray BAKLACI