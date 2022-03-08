Aygün, kadın personelinin gününü kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinliklerin organize edildiği Derince’de Başkan Zeki Aygün, ilk olarak belediye çalışanları ile bir araya geldi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün eşi Şükran Aygün de katıldı. Belediye bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aygün, kadınların aile birliğindeki rolü ve önemine vurgu yaptı. Belediye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Başkan Aygün, “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı hanım personelimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.