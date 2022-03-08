8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinliklerin organize edildiği Derince’de Başkan Zeki Aygün, ilk olarak belediye çalışanları ile bir araya geldi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün eşi Şükran Aygün de katıldı. Belediye bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aygün, kadınların aile birliğindeki rolü ve önemine vurgu yaptı. Belediye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Başkan Aygün, “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı hanım personelimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.
08 Mar 2022 - 16:41- Gündem Güncelleme: 08 Mar 2022 - 16:43
Aygün, kadın personelinin gününü kutladı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen buluşmada belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü tebrik etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.