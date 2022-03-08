08 Mar 2022 - 16:41- Gündem G: 08 Mar 2022 - 16:43

Aygün, kadın personelinin gününü kutladı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlenen buluşmada belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek Kadınlar Günü’nü tebrik etti
Aygün, kadın personelinin gününü kutladı mask

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinliklerin organize edildiği Derince’de Başkan Zeki Aygün, ilk olarak belediye çalışanları ile bir araya geldi. Derince Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün eşi Şükran Aygün de katıldı. Belediye bünyesinde görev yapan kadın çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aygün, kadınların aile birliğindeki rolü ve önemine vurgu yaptı. Belediye bünyesinde görev yapan tüm çalışanlara teşekkür ederek çiçek takdiminde bulunan Başkan Aygün, “Toplumların temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınlarımızdır. Gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı hanım personelimize teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum” dedi.

08 Mar 2022 - 16:41 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.732.206 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Kadın ile erkek, gece ile gündüz gibidir” mask
“Kadın ile erkek, gece ile gündüz gibidir”
Biz Yaptık Sıra Sizde! mask
Biz Yaptık Sıra Sizde!
“Eğitim müfredatında cinsiyet eşitliği yönünde düzeltme yapılmalı” mask
“Eğitim müfredatında cinsiyet eşitliği yönünde düzeltme yapılmalı”
SGK İl Müdürü Ve Kocaeli İl Ticaret Müdürü’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret mask
SGK İl Müdürü Ve Kocaeli İl Ticaret Müdürü’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret
Hürriyet’ten kadın personele 8 Mart izni mask
Hürriyet’ten kadın personele 8 Mart izni
SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı mask
SEDAŞlılar, Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL