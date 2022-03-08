08 Mar 2022 - 16:42- Gündem G: 08 Mar 2022 - 16:43

Karamürsel Pazarcılar’da Olgun güven tazeledi

Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası 6’ncı Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Yasin Olgun ve Ahmet Erdoğan yarıştı. Kongrede Olgun 74 oy alarak güven tazelerken rakibi Erdoğan 48 oyda kaldı
Karamürsel Pazarcılar’da Olgun güven tazeledi mask
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Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası’nın 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre iki liste ile yapıldı. Mevcut başkan Yasin Olgun ve Ahmet Erdoğan’ın aday olduğu genel kurula Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, STK temsilcileri ile oda üyeleri yer aldı. 2 adaylı kongrede mevcut başkan Yasin Olgun yeniden seçilerek güven tazeledi. Konuşmaların ardından 135 delegenin bulunduğu seçimde 125 oy kullanıldı. 3 oy geçersiz sayılırken 74 oy alan mevcut başkan Yasin Olgun 4. Dönem için başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Ahmet Erdoğan ise 48 oyda kaldı.

YASİN OLGUN’UN YÖNETİMİ

Yasin Olgun

Erdoğan Akyayla

Recep Turan

Abidin Dolgunyürek

Mustafa Erkol

Saadettin Başkanat

Fatih Özkaplan.

 

DENETİM KURULU

İsmail Bilek

Remzi Bekçi

Harun Bomba.

 

AHMET ERDOĞAN’IN YÖNETİMİ 

Ahmet Erdoğan

Hayrettin Dikbayır

Nezihi Bekçi

Nail Akbulut

Muradif Fazla

Özcan Arslangül

Kadir Erdoğan.

 

DENETİM KURULU

Gürkan Gökay

Cihat Gümüş

Çelebi Aloğlu.

 

08 Mar 2022 - 16:42 - Gündem

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