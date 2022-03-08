Karamürsel Pazarcılar’da Olgun güven tazeledi

Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası’nın 6’ncı Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre iki liste ile yapıldı. Mevcut başkan Yasin Olgun ve Ahmet Erdoğan’ın aday olduğu genel kurula Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, STK temsilcileri ile oda üyeleri yer aldı. 2 adaylı kongrede mevcut başkan Yasin Olgun yeniden seçilerek güven tazeledi. Konuşmaların ardından 135 delegenin bulunduğu seçimde 125 oy kullanıldı. 3 oy geçersiz sayılırken 74 oy alan mevcut başkan Yasin Olgun 4. Dönem için başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Ahmet Erdoğan ise 48 oyda kaldı.
YASİN OLGUN’UN YÖNETİMİ
Yasin Olgun
Erdoğan Akyayla
Recep Turan
Abidin Dolgunyürek
Mustafa Erkol
Saadettin Başkanat
Fatih Özkaplan.
DENETİM KURULU
İsmail Bilek
Remzi Bekçi
Harun Bomba.
AHMET ERDOĞAN’IN YÖNETİMİ
Ahmet Erdoğan
Hayrettin Dikbayır
Nezihi Bekçi
Nail Akbulut
Muradif Fazla
Özcan Arslangül
Kadir Erdoğan.
DENETİM KURULU
Gürkan Gökay
Cihat Gümüş
Çelebi Aloğlu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.