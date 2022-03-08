“Türk kadını asla Ortaçağ karanlığına teslim olmayacak”

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Yahya Kaptan Şubesi ve Derince Şubesi; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından yapılan ortak açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk Aydınlanma Devrimleri ve özellikle 1926 Türk Medeni Kanunu ile aynı zamanda bir ‘ Kadın Devrimi’ gerçekleştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk muhteşem vizyonu ile bir ‘Çağdaş Kadın Projesi’ gerçekleştirmiştir. Kadın; toplumda padişahın, evde babanın ya da kocanın kulu olmaktan çıkıp Cumhuriyet’in onurlu, aydınlık, çağdaş ve eşit yurttaşı olmuştur” denildi.

“EŞİTLİK BAYRAMI’ OLARAK KUTLANMASI DİLEĞİYLE”

Açıklamada, “Ülkemizin bugün getirildiği noktada, yazık ki kadınlarımızın hakları bir yana, artık yaşamları da tehdit altındadır. Kadına yönelik şiddet sistematik bir hal almakta, adeta sıradanlaşmakta, çoğu kez de cezasız kalmaktadır. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, Medeni Yasa’da kadın aleyhine yeni düzenlemeler hazırlanması, kazanılmış hakların daha da kaybedileceği kaygısı yaratmıştır. Atatürk’ün ışığı ve yol göstericiliğinde Türk kadını asla Ortaçağ karanlığına teslim olmayacaktır. ADD olarak; 8 Mart’ın yurdumuzda ve dünyada aynı zamanda ‘Eşitlik Bayramı’ olarak da kutlanacak bir gün olması dileği ile kadınlarımızı saygı ile selamlıyoruz” ifadelerine yer verildi.