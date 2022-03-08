Başkan Hürriyet’ten rektör Hülagü’ye ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet; Başkan Yardımcısı Emirşah torun, SARBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Sarıca ve ŞARBAŞ Genel Müdürü Nihat Değer ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret etti. Görüşmede, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüs’ünde yer alan Üniversiteli Pazarı’nın yeniden aktif hale getirilerek canlandırılması adına istişare yapıldı.
FİKİR ALIŞVERİŞİ
Görüşmede, kitap satış yeri, fotokopi merkezi, ortak kullanım alanları, öğrenci pazarı, fuaye ve sergi salonunun yanı sıra, kulüp ve etkinlik tanıtımlarının yapılabileceği alanın bulunduğu Üniversiteli Pazarı’nın canlandırılması kapsamında fikir alışverişinde bulunuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.