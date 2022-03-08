08 Mar 2022 - 16:47- Asayiş G: 08 Mar 2022 - 16:49

Hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafriyat kamyonuyla çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı mask

Gebze Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde T.Ü. idaresindeki 41 T 3242 plakalı taksi, aynı yönde seyreden 41 TG 325 ve 34 HY 7017 plakalı hafriyat kamyonlarıyla çarpıştı. Yaralanan taksi sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

08 Mar 2022 - 16:47 Kocaeli- Asayiş

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