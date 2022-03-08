Gebze Sultanorhan Mahallesi Terminal Caddesi'nde T.Ü. idaresindeki 41 T 3242 plakalı taksi, aynı yönde seyreden 41 TG 325 ve 34 HY 7017 plakalı hafriyat kamyonlarıyla çarpıştı. Yaralanan taksi sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
08 Mar 2022 - 16:47- Asayiş Güncelleme: 08 Mar 2022 - 16:49
Hafriyat kamyonlarıyla çarpışan taksinin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafriyat kamyonuyla çarpışan taksinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
# Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, kocaeli son dakika, Dilovası, kocaeli flas haber, kocaeli gündem, son dakika haberleri, Gebze, kocaeli gazete haber, Başiskele, Kocaeli Gazete, , kocaeli guncel haberler, İzmit, Gölcük, Çayırova, Körfez, Darıca, Kartepe
TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit - İstanbul arası, tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor.05375668687
SATILIK DAİRE
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare K...0538 094 41 95
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL0262 323 39 17
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM
HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE HASTA BAKICILIK işi arıyorum. Yaşlı, engelli hasta bakabilirim. DENEYİM SAHİBİYİM. Refer...0532 560 61 03
Çırak - Kalfa aranıyor
Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.0534 254 75 15
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.