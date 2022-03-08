Vergi müfettişlerinden Kocaelispor'a tam destek

Kocaelispor Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile Türkiye genelinde yaklaşık 5.500 üyesi olan Vergi Müfettişleri Derneğinin Kocaeli İl Temsilcisi Mesud Altundağ ve dernek üyeleri arasında gerçekleştirilen görüşmede Vergi Müfettişi Mesud Altundağ Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ve ilimizde yerleşik bulunan vergi müfettişlerinin, ilin marka değeri Kocaelispor’a her zaman destek vereceğini ve ihtiyaç duyulması halinde denetim kurulunda, mali disiplin noktasında yardımcı olunabileceğini dile getirdi.
Kocaelispor Başkanı Engin Koyun yapılan ziyaret için teşekkür edip bundan sonraki süreçte işbirliği içerisinde olmak istediklerini, kulübün hedeflerini bir yıllık değil uzun vadeli yaptıklarını ifade etti. Kocaelispor Ankara Keçiörengücü karşılaşmasından 1-0 üstünlükle ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.