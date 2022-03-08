08 Mar 2022 - 16:58- Spor G: 08 Mar 2022 - 17:01

Vergi müfettişlerinden Kocaelispor'a tam destek
Vergi müfettişlerinden Kocaelispor'a tam destek mask
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Kocaelispor Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile Türkiye genelinde yaklaşık 5.500 üyesi olan Vergi Müfettişleri Derneğinin Kocaeli İl Temsilcisi Mesud Altundağ ve dernek üyeleri arasında  gerçekleştirilen görüşmede Vergi Müfettişi Mesud Altundağ Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ve ilimizde yerleşik bulunan vergi müfettişlerinin, ilin marka değeri Kocaelispor’a her zaman destek vereceğini ve ihtiyaç duyulması halinde denetim kurulunda, mali disiplin noktasında yardımcı olunabileceğini dile getirdi.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun yapılan ziyaret için teşekkür edip bundan sonraki süreçte işbirliği içerisinde olmak istediklerini, kulübün hedeflerini bir yıllık değil uzun vadeli yaptıklarını ifade etti. Kocaelispor Ankara Keçiörengücü karşılaşmasından 1-0 üstünlükle ayrıldı.

08 Mar 2022 - 16:58 - Spor

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