Karamürsel Kaymakamlığı aldığı bir karar ile Hükümet Binasını kurumlara yeni yerler, hazırlanmadan boşaltmaya başladı.

Zora düşen kurumlardan biri de Mal Müdürlüğü oldu. Mal müdürlüğü ay sonu hazırlığını ve ödeme emirlerini hazırlayamadılar. Hazırlayamadıkları gibi Kaymakam emri ile 28 Şubat'ta elektrikleri kesilerek kapı dışına kondular.

Bu yüzden öğretmenlerin her ayın 1’nde alması gerekeni ek ders ücretleri hesaplarına 8 Mart olmasına rağmen hala yatırılamadı.

İŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Elektrik sorunu aşılamadığı için bilgisayarlar çalışmıyor ve ödemeler büyük kesintiye uğruyor. Öğretmenler ek ders ücretlerine güvenerek yapacakları ödemeleri yapamıyorlar. Çocuklarına harçlıklarını veremiyorlar. Aynı şekilde Mal müdürlüğü çalışma ortamını hazırlayamadığı için diğer ödemeler de yapılamıyor ve Karamürsel’de işler durma noktasına geldi.