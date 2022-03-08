Karamürsel Kaymakamlığı aldığı bir karar ile Hükümet Binasını kurumlara yeni yerler, hazırlanmadan boşaltmaya başladı.
Zora düşen kurumlardan biri de Mal Müdürlüğü oldu. Mal müdürlüğü ay sonu hazırlığını ve ödeme emirlerini hazırlayamadılar. Hazırlayamadıkları gibi Kaymakam emri ile 28 Şubat'ta elektrikleri kesilerek kapı dışına kondular.
Bu yüzden öğretmenlerin her ayın 1’nde alması gerekeni ek ders ücretleri hesaplarına 8 Mart olmasına rağmen hala yatırılamadı.
İŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ
Elektrik sorunu aşılamadığı için bilgisayarlar çalışmıyor ve ödemeler büyük kesintiye uğruyor. Öğretmenler ek ders ücretlerine güvenerek yapacakları ödemeleri yapamıyorlar. Çocuklarına harçlıklarını veremiyorlar. Aynı şekilde Mal müdürlüğü çalışma ortamını hazırlayamadığı için diğer ödemeler de yapılamıyor ve Karamürsel’de işler durma noktasına geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.