08 Mar 2022 - 20:40- Asayiş G: 08 Mar 2022 - 20:43

Kocaeli’de sahte sağlık raporu operasyonu: 91 gözaltı

Kocaeli’de usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen ve aralarında doktor, eczacı, hemşire ve sekreterlerin de bulunduğu 91 kişi 6 ilde düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kocaeli’de sahte sağlık raporu operasyonu: 91 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istarahat sağlık raporu alınmasını sağladığı belirlenen bir grup polis ekiplerince takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 3 doktor, 2 hemşire, 1 sekreter ile 1 eczacının da aralarında bulunduğu toplam 91 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

08 Mar 2022 - 20:40 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Emekli - Keşke bunları yapanların isimlerini ve resimleri yayınlasanızda insanlar görse.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mart 22:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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