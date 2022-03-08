08 Mar 2022 - 20:53- Gündem G: 08 Mar 2022 - 20:55

Cevat Kurt hayatını kaybetti
Cevat Kurt hayatını kaybetti mask

RABAK Fabrikası’ndan emekli Cevat Kurt hayata gözlerini yumdu. Kurtlar Turizm firmasının sahibi Cafer Kurt’un ağabeyi, evli ve dört çocuk sahibi 76 yaşındaki Cevat Kurt, kalp yetmezliği sonucu vefat etti. Cevat Kurt’un cenazesi yarın Şirintepe Orhan Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kullar Kızköprü mezarlığında aile kabristanında toprağa verilecek.
# çocuk

08 Mar 2022 - 20:53 - Gündem

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